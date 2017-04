Ex-BBB Mayara posa sensual e revela para quem vai sua torcida na grande final

O Dia

– Sister também falou sobre o look que usará na final do reality show –

Rio – A ex-BBB Mayara Motti, uma das musas do BBB 17, posou toda chique e mostrou as pernas em uma sessão de fotos assinada pelo fotógrafo Renato Júnior. A ex-participante do reality show aproveitou o ensaio feito essa semana na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, para revelar em quem torce para se tornar o novo milionário.

“É a Vivian, lógico! Ela tem se mostrado muito forte e coerente no jogo” , acredita Mayara.

E na grande final, para torcer pela sister, Mayara usará um vestido trabalhado em pérolas avaliado em R$ 12 mil. O look é de autoria da estilista Patrícia Bonaldi. Tá podendo, hein!

