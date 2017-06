Ex-prefeito de Ilhota está entre os presos da Operação Terra Prometida

<p>O ex-prefeito de Ilhota, Daniel Bosi está entre os presos temporários da Operação Terra Prometida, deflagrada nesta quinta-feira pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em Camboriú. A operação investiga o pagamento de benefícios a detentores de cargos públicos, em troca de alterações no plano diretor que beneficiaram loteamentos particulares.</p><p>Além de Daniel Bosi, também foram detidos o vereador de Camboriú Antônio Paulo da Silva Neto, o Piteco (PR), os ex-vereadores Carlos Alexandre Martins, o Xande (SD) e Márcio Aquiles da Silva, o Márcio Kido (PV), o ex-secretário da Fazenda de Camboriú, Sérgio Venâncio, e os empresários Gilson Laffite Neto e Gelson Laffite.</p><p>Foram expedidos 25 mandados de busca e apreensão, e entre os alvos estava a casa da ex-prefeita de Camboriú, Luzia Coppi Mathias (PSDB), e o gabinete da atual presidente da Câmara, Márcia Freitag (PSDB).</p><p>A Câmara de Vereadores não se manifestou sobre a operação, e a informação da assessoria de imprensa do Legislativo é de que não chegou nenhum pedido de afastamento até agora.</p><p>Todas as prisões são temporárias, por cinco dias.</p><p><b>Contraponto</b></p><p>Carlos Alexandre Martins – o advogado Juliano Cavalcanti, que representa o ex-vereador, disse que ainda não teve acesso aos autos para entender o motivo da prisão. Segundo ele, trata-se de uma prisão temporária, para investigação.</p><p>Antônio Paulo da Silva Neto – a reportagem não conseguiu contato com a defesa do vereador.</p><p>Gelson e Gilson Laffite – o advogado Ricardo Dudek, que representa os dois empresários, disse que ainda está analisando os autos.</p><p>Sérgio Venâncio – o advogado Olegário João da Silva não foi localizado pela reportagem.</p><p>Daniel Bosi – o advogado Rogério Ristow acredita que ele será liberado após prestar depoimento . Se houver algo errado, não é da parte do Daniel”, afirmou.</p><p>Márcio Aquiles da Silva – a reportagem não teve acesso à defesa do ex-vereador.</p><p>Márcia Freitag – a Câmara de Vereadores informou que ela não vai se manifestar</p><p>Luzia Coppi Mathias – não foi localizada pela reportagem.</p><p><b>Leia também</b>:</p><p> <b>Vereador, ex-vereador e empresários são presos em operação do Gaeco em Camboriú</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense