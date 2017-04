Ex-técnico do Ferrão, Marcelo Vilar enaltece campanha do Tubarão da Barra: 'Está rendendo frutos'

Ele teve papel importante no início da temporada à frente do comando técnico do Ferroviário e correspondeu. Os bons resultados do Tubarão no Estadual 2017 logo chamaram a atenção de outras equipes e o técnico Marcelo Vilar se transferiu para o Moto Clube/MA.

Após uma rápida passagem pelo clube maranhense, Vilar está se transferindo para o Sergipe, mas sem esquecer de acompanhar e ressaltar o bom desempenho do Ferrão no Campeonato Cearense, onde a equipe precisa apenas de um empate contra o Fortaleza para ir à final. O treinador falou, com exclusividade, para o Diário do Nordeste sobre o assunto.

"Eu estou muito feliz pelo desempenho do Ferroviário. Só a gente, que estava lá no início desse trabalho, sabe da dificuldade que foi e da dificuldade que ainda deve perdurar, porque o Ferroviário é um time que estava desestruturado, só com a boa vontade de muitos diretores. E o grupo foi guerreiro, teve foco, se uniu e agora está colhendo frutos. eu continuo na torcida para que o Ferroviário vá para final do campeonato", acrescentou.

Marcelo Vilar também ressaltou o trabalho feito antes de sua chegada, o qual foi essencial para, segundo ele, se chegar aos objetivos e dar dar uma sequência positiva. "Ferroviário já vinha com um trabalho feito pelo Lula Pereira, Fernando Filho e Danilo (Queiroz) e eu tive a graça de dar continuidade a esse trabalho. E agora está muito bem treinado pelo Vladimir e isso me deixa bastante satisfeito, porque é um trabalho que está rendendo frutos", avaliou.

Ferroviário e Fortaleza terão um jogo decisivo, no próximo dia 19, valendo uma vaga na final do Estadual. Ao Tubarão basta um empate, já que nas duas partidas anteriores, a euipe da Barra somou quatro pontos. Já o Fortaleza, precisa vencer o jogo para forçar uma disputa por pênaltis.

Fonte: diariodonordeste