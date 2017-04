"Falta de provas contundentes ainda safa a maior parte dos investigados pela Justiça, apesar das evidências"

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>De um analista da cena política, com a <b>Lava-Jato</b> & Lista de <b>Fachin </b> no auge:<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>”Considere o seguinte: a <b>PGR </b> manda os inquéritos para a <b>Justiça</b> . Se mandou é porque tem evidências fortes de coisa errada. Muito bem, o Judiciário (várias instâncias) recebe os inquéritos e faz o quê? Aceita e manda investigar. Se mandou investigar é porque tem indícios fortes de coisa errada. Pelo cenário das delações, e que foram aceitas e homologadas, de um lado temos um propinoduto fenomenal com planilhas e operações estruturadas, tudo detalhado timtim por timtim. É dinheiro que saiu. Se o dinheiro saiu de um lugar deve ter ido para outro, dinheiro não evapora. O duro é provar a parte do recebimento. Quando isso acontece — exemplo <b>Cunha </b> e seus milhões na Suíça — dá cadeia. Só que a maior parte da propina foi paga em dinheiro vivo ou em sofisticadas manobras em paraísos fiscais ao redor do mundo, ou ainda através de uma rede de laranjas, ou seja, escafedeu-se sem deixar rastros encontráveis. E aí a maior parte da turma se safa, na falta de provas contundentes. Vai restar o quê? A eterna suspeita.”</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Quem sabe</b><br>A Lista de Schindler, digo, de <b>Janot</b> , é o maior torpedo no casco da velha maneira brasileira de fazer política. Quem sabe a partir dela as coisas comecem de fato a mudar?<br></p><b>Gentileza gera gentileza</b><br><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>Décio </b> e <b>Ana Paula Lima</b> , ele ex-prefeito de <b>Blumenau </b> e atual deputado federal, ela deputada estadual, tratada como musa na lista da <b>Odebrecht</b> , cuidaram como uma filha e deram emprego em Blumenau para Lurian, a filha do ex-presidente Lula. Deduz-se agora quem pagou essa conta.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Toga forte</b><br>O ministro Edson Fachin, do <b>Supremo Tribunal Federal</b> (STF), fez constar nos 74 inquéritos que determinou a abertura na terça-feira, delegação expressa ao juiz catarinense <b>Paulo Marcos de Farias</b> para supervisionar as investigações com outros juízes do gabinete. Farias, que auxiliava o ministro <b>Teori Zavascki</b> , é quem hoje trabalha há mais tempo na operação Lava- Jato.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Sabedoria</b><br>”Não podemos ser levianos. Afinal, tem muita gente boa e honesta envolvida na corrupção.” Sabedoria do Casseta & Planeta, mais atual do que nunca. <br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Parece piada</b><br>Maioria dos políticos que teve o nome citado na lista pra lá de comprometedora da Odebrecht, jura inocência, não sabe do que se trata e se coloca à disposição da Justiça para os esclarecimentos. Só tem duas maneiras de não se colocar à disposição da Justiça: fugindo ou morrendo.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Dica</b><br>Release distribuído à imprensa na quarta pela manhã anunciava que o secretário de Segurança Pública, <b>Cesar Grubba</b> , estaria presente na blitz que seria realizada no início da tarde no bairro <b>Monte Cristo</b> . Os delinquentes, alertados da operação, resolveram para evitar confusão ficar em casa jogando videogame ou foram pescar com os filhos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Novo lar<br></b>Nem no apartamento do <b>centro</b> , nem na cobertura dos <b>Ingleses</b> . O prefeito <b>Gean Loureiro</b> está morando com a família numa mansão de cinema em <b>Cacupé</b> , alugada por R$ 25 mil mensais. A residência e o condomínio. Se quiser comprar, como é o desejo dele, o prefeito vai ter que desembolsar R$ 8 milhões.

Fonte: Diário Catarinense