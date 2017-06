FAM 2017: curta de SC "Larfiagem" leva melhor filme pelo júri e público

<p>Os curta-metragens <b><i> Larfiagem </i></b>, da catarinense Gabi Bresola, e <b>Três Tipos de Medo</b>, do mato-grossense Bruno Bini, foram os principais vencedores do <b> FAM 2017 </b>, que se encerrou domingo no Centro de Cultura e Eventos da UFSC, com a exibição da comédia uruguaia <b><i>Las Toninas Van Al Este</i></b>.</p><p><i><b>Larfiagem</b></i>, de Gabi Bresola, ganhou os prêmios de <b>Melhor Documentário</b> e <b>Melhor Filme</b> do Júri Popular e do Júri Oficial. O filme catarinense conta a história da língua inventada por crianças e adolescentes que ganhavam trocados, nas décadas de 1950 e 1960, engraxando sapatos e carregando valises na antiga estação de trem de Herval d´Oeste, no Meio-Oeste.</p><p>Baseado em fatos reais,<b><i> Três Tipos de Medo</i></b> conta como três pessoas têm que encarar seus medos após a prisão de um traficante chamado Sapinho na comunidade de Novo Colorado, em Cuiabá. A obra venceu o prêmio do<b> Canal Brasil </b>(troféu, R$ 15 mil e exibição na programação do canal) e de <b>Melhor Filme</b> e <b>Melhor Ator</b>, pela atuação de Giovanni Araújo.</p><p>Na novidade desta edição, a <b> Mostra Videoclipe </b>, o vencedor foi <b><i>Adogás</i></b>, animação dirigida por Henrique Neumann para a música instrumental do trio florianopolitano Skrotes.<br></p><p><b>PRINCIPAIS PREMIAÇÕES:</b></p><p><b>MOSTRA CURTAS CATARINENSE E MERCOSUL</b><br>Melhor Documentário – LARFIAGEM, direção de Gabi Bressola (Brasil)<br>Melhor Direção – ANDREA MENDONÇA, por Ocupação Hotel Cambridge<br>Melhor Ficção – HOSPITAL DA MEMÓRIA, direção de Pedro Paulo de Andrade (Brasil)<br>Melhor Ator – GIOVANNI ARAÚJO, por Três Tipos de Medo, direção de Bruno Bini (Brasil)<br>Melhor Atriz– LIRA RIBAS, por Estado Itinerante, direção de Ana Carolina Soares (Brasil)<br>Melhor Roteiro – PEDRO PAULO DE ANDRADE e VINICIUS VITTI, por Hospital da Memória, direção de Pedro Paulo de Andrade (Brasil)<br><br><b>MOSTRA CURTAS MERCOSUL</b><br>Melhor Filme – TRÊS TIPOS DE MEDO, direção de Bruno Bini (Brasil)<br>Júri popular: Melhor Filme – PROCURA-SE IRENICE, direção de Marco Escrivão e Thiago B. Mendonça (Brasil)<br><br><b>MOSTRA CATARINENSE</b><br>Melhor Filme – LARFIAGEM, direção Gabi Bressola (Brasil) (Júri popular e oficial)<br>Menção Honrosa – CINCO 5, direção Camila Arriaga Torres (Bolívia, Brasil, Colômbia, Paraguai e Peru)</p><p><b>MOSTRA DOC-FAM</b><br>Melhor Filme – O SOM DOS SINOS, direção de Marina Thomé e Marcia Mansur (Brasil)<br>Menção Honrosa – GUARNIERI, direção de Francisco Guarnieri (Brasil)<br>Júri Popular: Melhor Filme – PRECISAMOS FALAR DE ASSÉDIO, direção de Paula Sachetta (Brasil) <br><br><b>MOSTRA VÍDEOCLIPE</b><br>Melhor Filme – ADOGÁS (Skrotes), direção de Henrique Neumann (Brasil)<br>Menção Honrosa – CANÍBAL, direção de Juan Manuel Costa (Argentina, Porto Rico)<br><br><b>JÚRI CANAL BRASIL </b><br>TRÊS TIPOS DE MEDO, direção de Bruno Bini (Brasil)<br><br><b>MOSTRA INFANTOJUVENIL</b><br>Melhor Filme – MENINOS E REIS, direção de Gabriela Romeu (Brasil)<br>Menção Honrosa – O BRUXO DO COSME VELHO, direção de alunos da rede municipal de ensino de Vitória (ES)<br>Júri popular: Melhor Filme – NO CAMINHO DA ESCOLA, direção de alunos da rede municipal de ensino de Vitória (ES)</p><p><b>Leia também:<br> Filme sobre ensino médio é boa reflexão para quem acredita que a suposta meritocracia salvará a pátria </b><br> <b>Produção audiovisual ganha fôlego em SC com novos produtores e bandas </b> <br><b> 5 clipes catarinenses que valem a pena ver <br> Coluna de cinema: 21ª FAM e a estreia do documentário Divinas Divas <br> Cinema do CIC volta a exibir programação de filmes após problemas técnicos <br> <br> </b><br></p><p><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense