Famosos aproveitam primeiro dia do Festival Planeta Atlântida

O Dia

– Ana Paula Renault era uma das mais animadas no evento –

Porto Alegre – Muitos famosos aproveitaram o primeiro dia do Festival Planeta Atlântida, em Xangri-la, no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira. Vestindo um look despojado, de macacão jeans e tênis, a ex-BBB, Ana Paula Renault era uma das mais animadas. A loira posou simpática para os fotógrafos e ainda curtiu os shows de Gabriel Pensador e Armandinho.

Outras celebridades também estiveram no evento como a atriz Gabi Lopes, que acabou de voltar de uma temporada na Tailândia, e a rapper Karol Conka que fez um show que agitou o público no primeiro dia do festival.

Fonte: O Dia