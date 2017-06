Farc completam entrega de armas para deixar de ser guerrilha, diz ONU

Rodrigo Londoño, o Timochenko, chega a local de desarme final das Farc – RAUL ARBOLEDA / AFP

BOGOTÁ – As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) completaram a entrega de suas armas, anunciou a missão da ONU no país. Na terça-feira, uma cerimônia oficializará o fim do grupo enquanto guerrilha, após mais de meio século de conflito armado.

Num comunicado, a missão da ONU disse ter armazenadas 7.132 armas que eram previstas para entrega final. Na manhã de terça-feira, o presidente Juan Manuel Santos e o líder da guerrilha, Rodrigo Londoño, o Timochenko, oficializam o fim da guerrilha num ato em Mesetas, área rural do departamento de Meta. O chefe do grupo chegou nesta tarde ao local.

Desde terça-feira passada, a guerrilha entregou os restantes 40% de suas armas para a missão da ONU na Colômbia, como parte do processo de paz alcançado no ano passado com o governo de Juan Manuel Santos. Os outros 60% foram entregues nas duas semanas anteriores.

As Farc tinham mais de 900 esconderijos de armas que devem ser destruídos pela ONU o mais tardar em 1º de setembro, de acordo com o acordo de paz assinado em novembro, em Cuba.

— Hoje, mais de 7 mil homens e mulheres desta guerrilha estão concentrados em 26 zonas ao longo de nosso território, entregando as armas que tinham consigo às Nações Unidas — explicou o presidente Santos na sexta-feira, em um discurso na sede da Unesco, em Paris

Justiça transicional O tribunal especial para julgar crimes cometidos durante o conflito agora terá apenas juízes colombianos, e não de fora do país, como previa o primeiro acordo. Também foi estipulado um prazo de dez a 15 anos para que se apresentem as acusações.

DESAFIOS À FRENTE

Mas o presidente reconheceu que seu país enfrenta ainda desafios, entre outros o de garantir uma justiça de transição para as vítimas, desminar o território — a Colômbia, afirmou, é o país com maior número de minas do mundo depois do Afeganistão —, e reincorporar os ex-guerrilheiros à vida civil, incluindo a participação na política, uma vez concluído o desarmamento.

Santos admitiu, no entanto, que uma parte dos colombianos “não aceita outra saída que a prisão ou o extermínio” para os ex-guerrilheiros, mas defendeu “que a paz é trocar as balas pelos votos, as armas pelos argumentos, a violência pela democracia”.

O conflito armado envolveu guerrilheiros, paramilitares e agentes do Estado, deixando pelo menos 260.000 mortos e 60.000 desaparecidos.

— O custo da guerra foi enorme. Houve oito milhões de vítimas deslocadas de suas terras que entraram no nível de pobreza extrema. A produtividade destas pessoas caiu entre 50% e 80% — disse Santos.