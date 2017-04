Faxina no Figueirense: quatro saem e três têm pré-contrato firmado

<p>O péssimo rendimento no <b> Campeonato Catarinense </b> fez o <b> Figueirense </b>agir antes de a Série B do Brasileirão começar. Na tarde desta terça-feira, o Alvinegro iniciou a reformulação em seu elenco. E a faxina começou pelo setor ofensivo, principal problema do clube até agora no Estadual. De uma só tacada, os atacantes Elias, Bill e Anderson Aquino foram liberados. Além deles, o zagueiro Dirceu está fora dos planos do Furacão. Eles seguem treinando no clube até que sejam recolocados no mercado.</p><p>— Esse processo de reformulação já vem de um tempo, desde a minha contratação. Eu conversei com a comissão técnica e a diretoria e começamos a colocar em prática. Quatro atletas não vão mais fazer parte do elenco. Eles não vão ser afastados, vão continuar treinando com o grupo até serem recolocados no mercado. Conversei com eles um por um, com os empresários. Vamos estar começando o trabalho de recolocação deles: Bill, Dirceu, Aquino e Elias. São esses quatro atletas — afirmou o dirigente.</p><p>Essa é a terceira grande iniciativa da diretoria desde que 2017 começou. O primeiro passou foi tentar a troca do comando técnico, substituindo Marquinhos Santos por Márcio Goiano. Depois, tentou-se dar um novo gás para o time com a troca no departamento de futebol. Saíram Léo Franco e Branco e chegou Carlos Arini. Agora, é no elenco que se mexe a fim de voltar ao caminho das vitórias.</p><p><b>Reforços a caminho</b></p><p>Na entrevista coletiva concedida no CFT do Cambirella, Arini também anunciou três reforços com pré-contratos assinados. Os jogadores chegam para a disputa da Segunda Divisão no campeonato nacional.</p><p>Defenderão as cores do Alvinegro o meio de campo Renan Mota, que jogou o Paulistão pelo São Bento. O atacante Henan, um dos artilheiros do Paulista pelo Santo André, também chega para reforçar o ataque. Além deles, o zagueiro Ferreira, destaque do Guarani na Série C de 2016, chega para reforçar a zaga. Os três jogadores ainda dependem dos exames médicos para assinar contrato com o Figueira.</p><p>Além dos três jogadores confirmados, Arini diz que o Figueirense têm mais seis atletas com pré-contratos assinados e que, em breve, os nomes serão divulgados pelo clube.</p><p><b><br>Veja mais<br>Confira a tabela de classificação do Catarinense 2017 <br></b> <b>Técnico do Figueirense reconhece mau momento e crê em renovação no elenco para a Série B</b> <b><br></b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense