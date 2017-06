FCDL/SC pede auxílio do governo para afetados pela chuva

Entidade trabalha para retomar economia das cidades prejudicadas

Para permitir que as cidades afetadas pelos estragos causados em função da chuva nas últimas semanas, a FCDL/SC protocolou pedido ao governador Raimundo Colombo com uma série de pedidos com o objetivo de recuperar os municípios e o comércio destas cidades.

A principal entidade varejista catarinense sugere na correspondência, que já está nas mãos do governo, que alimentos de primeira necessidade (cesta básica, eletrodomésticos de linha branca, colchões, roupas de cama, utensílios domésticos, materiais de construção e de higiene e limpeza) sejam beneficiados por uma medida de desoneração tributária.

A carta ainda pede a prorrogação e o parcelamento do ICMS, assim como a criação de uma linha de crédito subsidiada, pelo Badesc, para investimentos na recuperação de móveis, equipamentos e reposição de estoque das empresas atingidas.

De acordo com o balanço da Defesa Civil de Santa Catarina, foram 103 cidades com ocorrências relacionadas à chuva, em praticamente todas as regiões do estado. Mais de 21,6 mil pessoas estão desalojadas (permanecendo na casa de amigos ou parentes) e outras 2,6 mil foram encaminhadas para abrigos públicos. Foram mais de 9,1 mil residências atingidas, afetando a vida de 31,8 mil catarinenses.

Fonte: floripanews