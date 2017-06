Federação da Agricultura de SC oferece assistência técnica para melhorar a gestão da maricultura

<p>O cultivo de <b> ostras </b> e outros frutos do mar aquece a <b> economia </b> do litoral do Estado, projeta SC no país e já atrai <b> turistas </b> exclusivos para essa <b> gastronomia </b>. Atenta ao potencial do setor, a Federação da Agricultura do Estado (Sistema <b> Faesc </b>/Senar SC) decidiu oferecer assistência técnica (ATeG) para melhorar a gestão das fazendas marinhas, um trabalho coordenado pelo técnico Rafael da Costa. </p><p>O programa iniciou em 2016 e já são 24 maricultores atendidos. Segundo o presidente da Faesc, José Zeferino Pedrozo, SC é o primeiro Estado do país a oferecer assistência técnica para maricultura. SC produz 95% dos mexilhões e ostras do país. Conta com 589 produtores em 12 municípios do litoral. </p><p><b>SC Que Dá Certo em Videira</b><br>Estão abertas as inscrições para o próximo painel <b> SC Que Dá Certo </b>, em <b> Videira </b>, que será na próxima terça-feira. Os empresários Dorival Barbieri, da Baterias Pioneiro, Mario Faccin, da Sulita, e Guilherme Grando, da Villaggio Grando, vão dividir com o público as estratégias de sucesso que os destacaram no mercado. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo site <b>www.scquedacerto.com.br</b> <br><br><b>Contabilidade</b><br>Foi acolhida a indicação do Conselho Regional de Contabilidade (CRCSC) para que<b> Balneário Camboriú </b>sedie o 21º Congresso Brasileiro de <b> Contabilidade </b>, no ano de 2020. O evento, realizado a cada quatro anos, reúne mais de 8 mil participantes. A eleição para a escolha da cidade, realizada pelo Conselho Federal de Contabilidade, teve 59,64% dos votos. <br><br><b>OIT e a reforma</b><br>A <b> reforma trabalhista </b> recebeu um sinal positivo da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Segundo o presidente da <b> Fampesc </b>, Alcides Andrade, a entidade excluiu o Brasil da lista de possíveis infratores das normas trabalhistas internacionais. Ela não aceitou acusações de que as mudanças atingiriam os direitos do trabalhador. A reforma será tema da participação do juiz do trabalho Marlos Melek no Enconampe, congresso que a Fampesc realiza dias 30 de junho e 1º de julho, em <b> Florianópolis </b>. <br><br><b>Bovinos</b><br>O Ministério da <b> Agricultura </b> informa que Myanmar, pequeno país da Ásia, abriu seu mercado para de sêmen e embriões de bovinos e bubalinos (búfalos), além de animais vivos para o abate. <br></p><strong>Acompanhe as publicações de </strong><strong> Estela Benetti </strong> <b><br></b><p><b> Trabalhos da Celesc na área da inovação são apresentados em evento na Escócia </b></p><p><b> Sul da Ilha de SC terá open shopping </b></p><p><b> Crítica da Europa à qualidade de carnes brasileiras preocupa </b><br></p> <!– contentFrom:cms –>

