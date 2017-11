Feira da Freguesia ocorre no Centro Histórico de São José neste domingo

O próximo domingo (19) será de muita diversão para quem visitar a Feira da Freguesia, que acontecerá das 11h às 19h, no Centro Histórico de São José. Com uma programação recheada de atrações culturais, musicais e interativas, a tradicional Feira da Freguesia promoverá a integração do público com a arte e a cultura local através de atrações gratuitas para toda a família.

A partir das 11h, o público infantil será agraciado pelo Projeto de Extensão Rondon, na Praça Hercílio Luz, que promoverá uma série de atividades físicas e lúdicas para garotada, além de realizar a medição de pressão arterial. O público, também, poderá conferir a Feira Reciclar, organizada pela Aemflo/CDL-SJ para mostrar à população a importância da separação dos resíduos e a preservação do meio ambiente.

No mesmo período, na Casa de Cultura, acontecerão as atividades do Espaço Pedagógico da ERER (Educação das Relações Étnico Raciais), a Palestra: Palestina e Movimentos Sociais na África, com o professor Clint Le Bruyns, e a Mostra Fotográfica ERER na Comunidade Escolar, ações que estão inseridas na programação do mês da “Consciência Negra – Por uma São José sem racismo” , preparada pela Prefeitura de São José, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Municipal de Cultura e Turismo, com o objetivo de promover a reflexão sobre a importância do povo e da cultura africana e afro-brasileira.

Uma exposição do NAAH/S (Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação), instituição que implanta serviços de atendimento especializado para os alunos com o indicativo de altas habilidades/superdotação na rede regular de ensino, também, será uma das atrações desta edição.

Das 11h às 18h, a diversão para a garotada continua com a Brinquedoteca USJ no Museu Histórico. No período da tarde, o destaque fica por conta das atividades que serão realizadas na Biblioteca Pública Municipal, como a Oficina de Pão de Deus, a Contação de História e a Oficina de Abayomi – Dona Regininha.

Na Praça Hercílio Luz, a Oficina de Boi de Mamão em Barro, acontecerá na barraca da Escola de Oleiros Joaquim Antônio de Medeiros, para mostrar o trabalho de preservação e fortalecimento da cultura e da história local através da arte em cerâmica. A Oficina de Amarração de Turbantes e Lenços, que confecciona verdadeiras coroas de tecidos multicoloridas, também, estará presente na feira para encantar o público feminino. Uma aula especial de Yoga na Praça Arnoldo de Sousa, é um dos destaques da programação.

Durante todo o dia as apresentações artísticas e culturais tomarão conta do palco da Praça Hercílio Luz. A partir das 11h, a programação começa com Coral COMEP da rede Municipal de Educação de Palhoça composto por 38 integrantes. A Orquestra Municipal da Rede de Ensino Palhoça e o Coral do IFSC se apresentam na sequência. O público poderá conferir, também, o show da Banda Semblante, e as apresentações do artista Adriano Goulart, o Boi do Maria Rita, Zefa e Tanhota, e a Casa da Dindinha – Laercio Laguna. Para finalizar o dia, a diversão fica por conta do grupo Alfa Já Reggae e do Rapper Komay Mc.

A Feira da Freguesia é promovida pela Prefeitura de São José, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo, e visa aproximar a população da arte, da cultura e das tradições açorianas. O evento ocorre sempre no segundo domingo de cada mês. A programação poderá ser cancelada em caso de chuva.

Confira a programação completa

11h às 19h – Projeto de Extensão Rondon – oferecerá atividades físicas, atividades lúdicas com crianças e medição de pressão arterial.

11h às 19h – Feira Reciclar (Aemflo/Cdl Sj)

Local: Praça

11h às 19h – Espaço Pedagógico da ERER – Educação das relações Étnico Raciais

Local: Casa da Cultura

11h às 19h – A Mostra Fotográfica – ERER na Comunidade Escolar

Local: Casa da Cultura

11h às 19h – Palestra Palestina e Movimentos Sociais na África – com Prof Clint Le Bruyns

Local: Casa da Cultura

11h às 19h – Exposição NAAH/S Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação

Local: Casa da Cultura

11h às 18h – Brinquedoteca USJ

Local: Museu

11h COMEP – Coral da rede Municipal de Educação de Palhoça 38 integrantes

Local: Palco

11h30min OMEP – Orquestra Municipal da Rede de Ensino Palhoça

Local: Palco

12h – Adriano Goulart

Local: Palco

13h – Coral IFSC

Local: Palco

13h às 16h – Zefa e Tanhota

Local: Praça

13h – Oficina de Pão por Deus

Local: Biblioteca Pública Municipal

13h – Oficina Amarração de Turbantes e Lenços – Elaine

Local: Praça

13h30min – Contação de História

Local: Biblioteca

14h – Banda Semblante

Local: Palco

14h – Oficina de Boi de Mamão em Barro

Local: Barraca da Escola de Oleiros Joaquim Antônio de Medeiros

14h – Oficina de Abayomi – Dona Regininha

Local: Biblioteca Pública Municipal

15h – Boi do Maria Rita

Local: Palco

16h – Casa da Dindinha – Laercio Laguna

Local: Palco

16h – Yoga na Praça

Local: Praça Arnoldo de Sousa

Trazer canga

17h Alfa Já Reggae

Local: Palco

18h Rapper Komay Mc

Local: Palco

Serviço

O quê: Feira da Freguesia

Quando: domingo (8), das 11h às 19h

Onde: Centro Histórico de São José

Entrada: Gratuita



Fonte: Floripa News