Feira de Arte de Florianópolis realiza edição durante Maratona Cultural

A Feira de Arte de Florianópolis, a FAF, realiza neste sábado (25), uma edição especial , integrando a programação da Maratona Cultural de Florianópolis. No interior do sobrado da Casa do Teatro Armação, na praça 15, centro da capital, onde ocorre a feira, 13 artistas vão expor e vender seus trabalhos das 12h às 18h.

Participam Ana Barroso (Gráfica Olla Presión), Clarice Diamantino, Gabriel Villas, George Peixoto, Lese Pierre Lima, Lírio Ninotchka, Lucas Roberto Battisti de Souza, Maria dos Santos, Mariana Bandeira, Paola Tavares, Rafael Campagnaro, Suellen Martins e Thaís Finger.

As técnicas são variadas. Há desenhos, aquarelas, nanquim, xilogravura e pintura, que é a linguagem artística que vai predominar na rua. Os artistas Gabriela Goulart, Léo Furtado, Mari Pierozzi e Bruno Barbi vão expor telas no largo da Casa do Teatro e vão fazer pinturas ao ar livre.

Também na rua, às 15 horas, tem jazz com do duo francês-argentino Leleswin, integrado por Fabien no acordeon, piston e voz, e Soledad na guitarra. Participação do violinista estadounidense Michael Fox. Será comercializado o chope artesanal Vodu.

Fonte: Floripa News