Feira do Livro de Joinville lança Prêmio Literário

Mais do que promover um encontro para celebrar a literatura, a Feira do Livro de Joinville tem a missão de incentivar a leitura e a escrita entre os mais diversos grupos, de todas as faixas etárias. Por isto, a organização do evento realiza inúmeras ações, como seminários, oficinas e premiações. Em 2018, para celebrar os 15 anos de existência da feira, a novidade é o Prêmio Literário Cidade de Joinville.

Realizado pelo Instituto da Cultura e Educação de Joinville, o concurso vai selecionar obra literária inédita, entre autores residentes em Santa Catarina, a fim de estimular a criação artística, valorizar talentos locais e contribuir para formação e ampliação do público leitor no Estado. O lançamento oficial do concurso será feito pela organizadora do evento, Sueli Brandão, durante o 5º Encontro Catarinense de Escritores, que ocorre nos dias 24 e 25 de novembro, na Associação Empresarial de Joinville (Acji).

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos e morar em Santa Catarina há no mínimo dois anos. Todos deverão apresentar um conto inédito e de autoria própria, que ainda não tenha sido publicado em nenhum tipo de mídia.

A Comissão Julgadora do Feira do Livro vai selecionar o conto vencedor e o autor será premiado com R$ 10 mil, entregue durante cerimônia que será realizada na Feira, em junho de 2018. Além disso, a comissão poderá indicar menções honrosas de obras inscritas.

As inscrições para o concurso estarão abertas a partir do dia 1° de janeiro, até 3 de março, e poderão ser realizadas pelos Correios, através de Sedex ou AR. Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (47) 3804-3332, ou e-mail concursosfeiradolivrojlle2018@gmail.com . O regulamento estará disponível no site da Feira do Livro, em feiradolivrojoinville.com.br



Fonte: Floripa News