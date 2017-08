Feiras de Matemática e Ciências reúne quase 3 mil pessoas em escola de Florianópolis

A III Feira Municipal de Matemática, III Feira Municipal de Ciências e IV Feira Regional de Matemática foram realizadas, na Escola Básica Municipal Herondina Medeiros Zeferino, nos Ingleses. O evento único, ocorreu na maior unidade escolar da rede municipal de ensino, com quase 1.500 alunos.

O evento da prefeitura de Florianópolis, por intermédio da Secretaria de Educação da Capital, teve como objetivo fomentar, divulgar e socializar experiências, pesquisas e atividades sobre os conhecimentos de matemática e ciências.

Dos 31 trabalhos de matemática apresentados nas feiras, cinco deles foram selecionados para a XXXIII Feira Catarinense de Matemática, que ocorrerá em Criciúma, no dia 11 de setembro.

Já dos 25 projetos de ciências, a previsão dez deles foram selecionados para a Semana de Pesquisa e Extensão (SEPEX) da Universidade Federal de Santa Catarina, que acontece de 19 a 21 de outubro.

De acordo com o secretário de Educação Maurício Fernandes Pereira, as feiras são essenciais para transformar a teoria na prática. “É importante que a população consiga visualizar o que é feito em sala de aula, tornando o que é aprendido em algo palpável. É ver acontecer a educação no mundo real”.

Lindomar Duarte de Souza e Simone dos Santos Ribeiro são os organizadores do evento. Para Lindomar, é importante socializar o que é feito em cada unidade escolar. “É um momento de aproximação das diversas experiências realizadas na rede municipal”.

Simone lembra que existem trabalhos que foram desenvolvidos no começo do ano letivo e que vão continuar sendo aperfeiçoados até o final do ano. “As mostras servem de incentivo aos alunos para que eles consigam ter mais intimidade com as áreas”.

Participando do evento esteve Regina Célia Grando, presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Ela lembrou que 2017/2018 é o Biênio da Matemática no Brasil. Como o país sediará dois grandes eventos de relevância internacional da disciplina, a Olimpíada Internacional da Matemática (IMO) em 2017 e o Congresso Internacional de Matemáticos (ICM) em 2018, o governo federal criou o Biênio. Serão dois anos de ações e eventos nacionais e internacionais, que colocarão a Matemática, a Ciência e a Tecnologia no foco da comunicação.

“Com iniciativas como essa, a matemática se populariza e as pessoas começam a perder o medo dela”, finalizou a presidente.



Fonte: Floripa News