Feriadão de Páscoa: o que abre e o que fecha em Florianópolis

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Quase metade das escolas municipais de Florianópolis terá aula nesta quinta-feira Santa, apesar de a data ser considerada ponto facultativo na capital catarinense. Esse é o principal destaque relacionado ao funcionamento dos serviços na cidade durante o feriadão de Páscoa. Confira mais detalhes:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>COMÉRCIO<br></strong>O Sindicato do Comércio Varejista de Florianópolis (Sindilojas) informa o funcionamento do comércio de rua e de shoppings na capital catarinense nos próximos dias:<br>Quinta-feira: normal; <br>Sexta-feira: ambos fechados;<br>Sábado: o comércio de rua tem funcionamento até à s 18h e os shoppings abrem normalmente (das 10h à s 22h); <br>Domingo: o comércio de rua estará fechado e os shoppings funcionam com horário próprio (com lojas abrindo à s 14h e fechando à s 20h).</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>SAÚDE<br></strong>As Unidades de Pronto-Atendimento Sul e Norte, o Samu e plantões da Vigilância em Saúde funcionarão normalmente durante esta quinta e sexta-feira. As demais unidades de saúde ficarão fechadas. No dia 17 de abril, segunda-feira, todos os serviços serão retomados. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Esta é também a data de abertura da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza (gripe), para pessoas com 60 anos ou mais e os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>EDUCAÇÃO<br></strong>Conforme a secretaria municipal de Educação, 17 unidades vão repor o período que estiveram em greve na quinta-feira. São elas:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>E.B Adotiva Liberato Valentin – Costeira do Pirajubaé<br>E.B Almirante Carvalhal – Coqueiros<br>E.B Beatriz de Souza Brito – Pantanal<br>E.B Batista Pereira – Alto Ribeirão<br>E.B Brigadeiro Eduardo de Gomes – Campeche<br>E.B Dilma Lúcia dos Santos – Armação do Pântano do Sul<br>E.B Dinícia Maria da Costa – Saco Grande<br>E.B Henrique Veras – Lagoa da Conceição<br>E.B Intendente Aricomedes da Silva – Cachoeira do Bom Jesus<br>E.B João Alfredo Rohr – Córrego Grande<br>E.B João Gonçalves Pinheiro – Rio Tavares<br>E.B José do Valle Pereira – João Paulo<br>E.B José Jacinto Cardoso – Serrinha – Trindade<br>E.B Mâncio Costa – Ratones<br>E.B Maria Tomázia Coelho – Santinho<br>E.B Osmar Cunha – Canasvieiras<br>E.B Paulo Fontes – Santo Antônio de Lisboa</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>TRANSPORTE COLETIVO<br></strong>O transporte coletivo em Florianópolis, por meio do Consórcio Fênix, funcionará com os seguintes horários nos próximos dias:<br>Quinta-feira: horário normal;<br>Sexta-feira: horário de domingo;<br>Sábado: horário de sábado;<br>Domingo: horário de domingo. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>COLETA DE LIXO<br></strong>A Comcap informa que não haverá coleta de resíduos em Florianópolis nos próximos feriados de 14 de abril, Sexta-feira Santa, 21 de abril, Tiradentes, e 1º de maio, segunda-feira. Nem convencional, nem seletiva. Nos demais dias o serviço será prestado normalmente.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>O usuário, sob responsabilidade da Lei 113/2003, deve manter os resíduos no depósito temporário dentro do domicílio até a coleta subsequente, informa o gerente do Departamento de Coleta, Ulisses Bianchini.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>13 de abril, quinta-feira: normal coleta convencional e seletiva;<br>14 de abril, sexta-feira: não haverá coleta convencional nem seletiva;<br>15 de abril, sábado: normal coleta convencional e seletiva;<br>16 de abril, domingo: normal coleta convencional e seletiva.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>BANCOS<br></strong>A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informa que as agências bancárias não abrem em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais e federais.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Nesses casos, a população pode utilizar os canais alternativos de atendimento bancário, como os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking ou banco por telefone para fazer transações financeiras.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Os carnês e contas de consumo (água, energia, telefone, etc) vencidos no dia do feriado podem ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados. Caso não estejam, recomenda-se a antecipação do pagamento para o dia útil anterior.<br>Os clientes também podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos caixas automáticos. Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser agendados ou pagos por meio do Débito Direto Autorizado (DDA).</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Mesmo durante feriados, os canais como internet banking e caixas eletrônicos funcionam normalmente. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>— Os canais alternativos para transações bancárias facilitam a vida do consumidor — afirma o diretor-adjunto de Operações da Febraban, Walter Tadeu Pinto de Faria.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>SUPERMERCADOS<br></strong>Segundo a Associação Catarinense de Supermercados (Acats), há supermercados que vão funcionar em horário normal e, outros, em horário diferenciado. Não há consenso nem mesmo entre unidades de uma mesma rede. Não há consenso nem mesmo entre unidades de uma mesma rede. Por esse motivo, a instituição orienta que o consumidor procure se informar diretamente na loja que frequenta.

Fonte: Diário Catarinense