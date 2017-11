Feriadão é sinônimo de praia cheia e atenção redobrada

Se o tempo colaborar, a previsão é de que as praias e recantos naturais do estado fiquem bastante movimentados durante o feriado nacional e o fim de semana. A Operação Veraneio 2017-2018, a maior operação anual do Corpo de Bombeiros Militar e da Segurança Pública catarinense, está ativa e já na fase de pré-temporada.

Os postos de salvamento das principais praias do estado já estão abertos e com profissionais do Corpo de Bombeiros Militar ou guarda-vidas civis atuando, mediante demanda de público na faixa de areia. Em alguns pontos, por conta de uma ressaca marítima no início deste mês, os postos de salvamento estão em fase de reformas ou manutenção. Geralmente, os reparos são feitos pelas prefeituras ou entidades de classe.

De acordo com um primeiro relatório semanal da Operação Veraneio 2017/2018, feito pela Agência Central de Inteligência do Corpo de Bombeiros Militar, somente no final de semana do dia 24 de outubro, 11 pessoas foram salvas pelos guarda-vidas por terem sido arrastadas pelo mar ou por terem caído em correntes de retorno. Quatro pessoas chegaram a se afogar, mas foram recuperadas pelos bombeiros ou guarda-vidas mediante as manobras de reanimação adequadas. Duas mortes por afogamentos foram registradas em água doce, em áreas não monitoradas pelo Corpo de Bombeiro Militar. Também foram registrados 13 casos de crianças perdidas.

Por isso, para evitar acidentes e garantir um feriado seguro, o Corpo de Bombeiros orienta:

– Procure se banhar em áreas monitoradas por guarda-vidas civis ou Bombeiro Militares;

– Não cometa excessos, misturando bebidas alcoólicas com banhos de mar ou em água doce;

– Não se banhe em costões ou áreas rochosas e evite adentrar ao mar muito além da faixa de areia;

– Mantenha supervisão constante sobre crianças;

– Busque nos postos de salvamentos pulseiras de identificação;

– Em caso de dúvidas, peça orientações aos guarda-vidas;



Fonte: Floripa News