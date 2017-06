Feriado é de sol entre nuvens em Santa Catarina

<p>Após uma madrugada novamente fria em todas as regiões do Estado, embora com temperaturas mais altas do que as registradas nos últimos dias, o feriado desta quinta-feira será de sol entre nuvens em toda Santa Catarina, até mesmo nas cidades onde o dia amanheceu com nevoeiros.</p><p>Conforme a Central de Meteorologia da RBS, o ar frio perde intensidade porque está se deslocando para o oceano, fazendo com que os ventos úmidos do mar avancem para o continente, trazendo uma maior quantidade de nuvens para as cidades da Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte. Essas nuvens podem provocar uma chuva fraca em alguns momentos do dia, mas de forma isolada.</p><p>As temperaturas da tarde ficam agradáveis, variando entre 21 e 24°C em boa parte dos municípios.</p><p><strong>Feriadão com sol</strong></p><p>A<strong> </strong>sexta-feira será outro dia de sol e nuvens em todas as regiões. Como novamente faz um pouco de frio ao amanhecer, nevoeiros estarão presentes em parte do Estado. O vento sopra de Norte fazendo as temperaturas subirem um pouco, sobretudo no Sul e Oeste onde a tarde deverá ser quente se aproximando dos 26°C. Boa parte das cidades registram entre 23 e 25°C.</p><p>O sábado será novamente um dia de sol e nuvens com temperaturas tendo um sobe e desce típico de outono. Durante à tarde, as temperaturas ficam entre 24 e 27°C sendo que o Sul deve ter picos de 30°C.</p><p>No domingo, o sol também deverá aparecer, mas aos poucos há aumento de nuvens com destaque para as cidades próximas do Rio Grande do Sul. Isso porque o estado vizinho terá chuva devido a presença de uma frente fria. Até há chance de chuva, mas mais no final do dia e em pouquíssimas cidades do Oeste, Serra e Sul. Com isso, as temperaturas da tarde sobem novamente em boa parte das regiões. Novamente o Sul se destaca porque deverá passar dos 30°C.</p><p>Semana que vem, porém, Santa Catarina voltará a ter dias de inverno, com frio intenso em algumas regiões.</p><p><b> Leia todas as notícias do Diário Catarinense </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense