Feriado terá programação do Floripa em Movimento no Campeche

Nesta quarta-feira, feriado de 15 de novembro, o Floripa em Movimento será na Lagoa da Chica, no Campeche. Das 10h às 17h várias atividades recreativas, esportivas e culturais vão movimentar a comunidade. Todas as atrações são gratuitas.

Na programação estão previstas aulas de alongamento e zumba, slackline, capoeira, basquete, UNIRAP, além dos já tradicionais brinquedos infláveis, food trucks e DJs que animam ainda mais as comunidades por onde passam.

No sábado, 18 de novembro, o Floripa em Movimento aterrissa em Canasvieiras e no domingo, 19 de novembro, acontece na Avenida Beira-mar Norte em parceria com a Meia Maratona Internacional de Florianópolis. Em virtude da corrida, a via estará aberta para os atletas e, desta forma, excepcionalmente neste domingo não acontecerá o Via Amiga do Ciclista.

Abaixo segue a programação completa do Floripa em Movimento no Campeche.

10h – Estrela Personal (aula de alongamento)

10h30 às 12h – Capoeira

11h – Slackline

12h – Intervalo

14h – Basquete 3×3

15h – UNIRAP

16h – Aula de Zumba

17h – Encerramento



Fonte: Floripa News