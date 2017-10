Feriado terá transporte coletivo gratuito para usuários da Grande Florianópolis

O Sindicato de Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros da Grande Florianópolis (Setuf) informa por meio de comunicado que nesta quinta-feira, 2 de novembro, o transporte coletivo municipal e intermunicipal funcionará sem cobrança de tarifa aos usuários. Além disso, a prefeitura de Florianópolis anunciou que haverá ônibus extras para o deslocamento até o cemitério do Itacorubi.

De acordo com o Setuf, a medida ocorre porque o Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Urbano de Passageiros da Região Metropolitana de Florianópolis. (Sintraturb) não cumpriu a decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, em ação movido pelo Ministério Público do Trabalho nas paralisações de 2012 e 2013.

A passagem não será cobrada nesta quinta-feira (2) em 21 municípios, são eles: Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, Angelina, Anitápolis, Garopaba, Antônio Carlos, Canelinha, Governador Celso Ramos, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, Rancho Queimado, São Bonifácio, São João Batista, Paulo Lopes, São Pedro de Alcântara e Tijucas.

Ônibus extras

A prefeitura de Florianópolis anunciou que durante o feriado de finados, as linhas do transporte coletivo, que passam pelos cemitérios vão ter veículos extras. Irão funcionar de acordo com a demanda, das 07:30 h. às 18:00 h.

Os ônibus serão identificados com um cartaz no para-brisa com a palavra CEMITÉRIO e saem do TICEN, passando pela Avenida Mauro Ramos e cemitério do Itacorubi, o maior da capital. As demais linhas vão funcionar com horário de domingo.



Fonte: Floripa News