Ferreira pede apoio da torcida para Figueirense superar momento difícil

<p>O <b> Figueirense </b> está na zona de rebaixamento da <b> Série B do Campeonato Brasileiro </b>. Ainda antes do término do confronto que decretou o revés por 3 a 2 para o Luverdense, grande parte dos 2.988 torcedores que estiveram no Orlando Scarpelli vaiavam a equipe. Mesmo com a reação negativa do torcedor, o zagueiro Ferreira, que atuou como titular, pediu a ajuda dos alvinegros das arquibancadas.</p><p>— Não sei o que tá acontecendo. Treinamos pra caramba e a bola ainda passa (em lances de bola parada defensiva). Passamos por um momento difícil e precisamos da torcida, é todo mundo junto. A torcida tem de apoiar, porque ninguém aqui está de brincadeira. Dei meu máximo hoje e espero a ajuda de todo mundo. Eu acredito, porque vai dar certo — disse o defensor, após o jogo e antes de entrar no vestiário.</p><p>Outro titular na partida, o meia Marco Antonio espera que o resultado adverso sirva, pelo menos para fortalecer o Figueirense. O atleta não conseguiu esconder a irritação pelo sétimo confronto sem vitória da equipe e a situação difícil do time na Série B.</p><p>— É um momento de falar pouco e de assumir a responsabilidade. Espero que assim fiquemos cascudos, o time vive péssimo momento e temos de reverter. A gente demora a dormir, ao botar a cabeça no travesseiro, procurando achar os motivos desta fase. Temos sido imaturos ao tomar os gols e precisamos melhorar isso — disse o meia, também em entrevista à Rádio CBN Diário, na saída de campo.</p><p>O próximo compromisso do Figueirense será à s 16h30 de sábado. O Furacão encara o Santa Cruz na Arena Pernambuco, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.<br></p><p><b>Acesse a tabela da Série B <br>Leia mais notícias sobre o Figueirense </b></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense