Festa da Tequila acontece no República Brasil em Balneário Camboriú

Os organizadores de festas do KASA HOSTEL BAR E KARAOKÊ e KARAOKÊ INTERDITADO em parceria realizam no dia 12 de agosto às 23 horas, a “I Love Tequila”, em Balneário Comburiu. No line up da noite está a DJ KAHSH.

A festa terá decoração e comidas temáticas, como tacos e nachos no cardápio. Além de um grupo que entrará em cena, para anunciar que é hora de brindar com tequila.

Mais informações em: http://tequila.kasahostel.com.br/ ou no evento do FACEBOOK https://www.facebook.com/events/1582490248459895/

Serviço:

Local: REPÚBLICA BRASIL

Rua 1601, 361 Esquina Av. Brasil, 88330-043 Balneário Camboriú

Telefone e Whats: (47) 9 9234-2500