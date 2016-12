Festival de Berlim contempla dois longas nacionais na mostra Panorama

"Vazante", de Daniela Thomas, e "Pendular", de Julia Murat, estão entre os longas selecionados para a mostra Panorama do Festival de Berlim, paralela à competição do júri.

A lista, divulgada nesta terça (20), contempla 11 dos 50 filmes que serão exibidos no festival alemão – além das produções brasileiras, há longas de países como o Butão e o Quirguistão.

Dois temas principais emergiram dessa seleção: reflexões sobre a história da população negra na América do Norte e do Sul e na África, presentes em "I Am Not Your Negro", "Vazante" e "The Wound", e sobre como forças progressistas podem se defender em tempos conservadores, como vistas em "Política, Manual de Instrucciones" e "Combat au Bout de la Nuit".

Na última edição do evento, que ocorreu em fevereiro deste ano, o Brasil esteve presente na mostra Panorama com três filmes: "Mãe Só Há Uma", de Anna Muylaert; "Antes o Tempo Não Acabava", de Sergio Andrade e Fábio Baldo; e o documentário "Curumim", de Marcos Prado.

O país não foi premiado nas categorias principais da sessão, mas a trama sobre transexualidade de "Mãe Só Há Uma" foi lembrada pelo Teddy, conjunto de premiações para filmes com temática LGBTT: o longa de Muylaert ganhou troféu concedido pela revista gay alemã "Männer".

No ano passado, o drama social "Que Horas Ela Volta?", de Muylaert, saiu com o prêmio de público na Panorama. "Mãe Só Há Uma" foi ovacionado e ganhou críticas elogiosas da revista "The Hollywood Reporter". "Curumim" também gerou alguma comoção na Alemanha por mostrar a trajetória descendente do carioca Marco Archer.

Fonte: diariodonordeste