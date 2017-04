Festival de música eletrônica mexe com o trânsito em Curitiba; veja ruas bloqueadas

O festival de música eletrônica Warung Day Festival acontece neste sábado (8) em Curitiba e algumas ruas da cidade estão bloqueadas para facilitar o acesso ao evento. A atração será na Pedreira Paulo Leminski, no bairro Abranches, a partir das 13 horas, mas as ruas do entorno do local foram bloqueadas desde as 8h.

O festival, que está em sua quarta edição, vai reunir 21 DJs em um evento com duração de 12 horas ininterruptas de música eletrônica. Entre os nomes mais aguardados desta edição estão os DJs Anna, Chris Liebing, Hernan Cattaneo, Nicole Moudaber, Roman Flügel, Stephan Bodzin e Victor Ruiz. Ainda há ingressos disponíveis, mas somente na bilheteria do local do evento.

Os shows começam a partir das 13 horas, na Pedreira Paulo Leminski. Os portões serão abertos ao meio-dia e os participantes terão acesso a food trucks e guarda-volumes, além da pista de dança e dos camarotes, dependendo do tipo de ingresso adquirido. Um unidade móvel da Polícia Civil e um ambulatório serão instalados no local para atender ocorrências que surjam durante o festival.

E, por causa do evento, algumas ruas de Curitiba estão bloqueadas. As ruas João Enéas de Sá, Antônio Krainiski e Eugênio Flôr, todas no bairro Abranches, estão com o acesso proibido desde às 8 horas deste sábado. Quando o movimento de pessoas indo para o festival aumentar ao longo do dia, a rua João Gava também será bloqueada.

Somente moradores da região terão acesso aos pontos bloqueados. As demais pessoas precisam procurar rotas alternativas e quem for ao festival terá que parar o carro antes dos pontos de bloqueio ou, se preferir, usar o transporte público. Agentes da Setran estão no local para orientar o trânsito.

