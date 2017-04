Festival de sobremesas em Teresópolis vai reunir dez estabelecimentos

O Dia

– Evento promete deixar muita gente com água na boca –

Rio – Teresópolis prepara um festival que promete deixar moradores e turistas com água na boca. É que a cidade da Região Serrana realizará, entre os dias 14 e 23 de abril, a primeira edição do Terê Páscoa. O evento contará com um total de dez diferentes estabelecimentos, entre restaurantes, lanchonetes e hotéis e pousadas.

Organizado pelo Polo Teresópolis — Gastronomia, Cultura e Turismo —, o Terê Páscoa é mais uma iniciativa para fomentar o turismo no município, aproveitando os dois feriados prolongados consecutivos — Semana Santa e Tiradentes. O Polo Teresópolis ainda pretende fazer com que o festival venha a entrar no calendário oficial de eventos da cidade.

De acordo com Maria Cristina Andriolo, analista do Sebrae/RJ, a primeira edição do Terê Páscoa faz parte também das ações do Programa Sebrae na Mesa, que tem atuado no desenvolvimento de soluções empresariais e procura aprimorar a capacidade produtiva, comercial e promocional dos estabelecimentos locais.

Ainda segundo ela, o festival de sobremesas tem também como objetivo divulgar e atrair moradores e turistas a conhecerem todos os estabelecimentos participantes. “E consolidar Teresópolis como um destino gastronômico, além dos atrativos naturais que já oferece”, entrega a analista do Sebrae/RJ.

Durante os dez dias do Terê Páscoa vai ser possível experimentar uma gama variada de sobremesas produzidas pelos principais chefs da cidade. Todas, aliás, foram ‘confeccionadas’ especialmente para o festiva e contêm, como não poderia deixar de ser, chocolate em suas receitas. O valor das iguarias vai variar entre R$ 5 e R$ 15. “São sobremesas diferenciadas, tendo como ingrediente ‘vip’, em função da Páscoa, o chocolate”, valoriza Maria Cristina Andriolo.



