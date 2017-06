Festival Gastronômico de Pomerode vai resgatar pratos tradicionais alemães

<p>Cheiros e sabores que nos remetem à infância. Esse é o conceito do <i>comfort food</i>, um movimento que aposta em pratos tradicionais com um toque de sofisticação para relembrar o bem estar das refeições em família. </p><p>E é isso que o 13º Festival Gastronômico de Pomerode quer transmitir aos seus visitantes durante os 12 dias de festa. De 5 a 16 de julho, o Pavilhão Municipal de Eventos vai se transformar em uma vila gastronômica aconchegante com opções de pratos que valorizam a cultura e a memória dos antepassados.<br></p> Foto: Divulgação <p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Ator Paulo Betti se apresenta no fim de semana em Florianópolis <br> Casal de atores lança livro de aventura em Santa Catarina <br> Confraria do Vinho acerta em cheio na primeira edição <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense