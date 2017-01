Fiéis participam de celebrações no dia de São Sebastião

O Dia

– Dom Orani Tempesta celebrou uma missa na Igreja dos Capuchinhos em homenagem ao padroeiro nesta sexta-feira –

Rio – Centenas de fiéis participaram de celebrações em homenagem a São Sebastião, o padroeiro do Rio, nesta sexta-feira. Na Igreja dos Capuchinhos (Basílica de São Sebastião) na Tijuca, na Zona Norte do Rio, a primeira missa aconteceu às 5h. A última acontecerá às 19h.

O arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, celebrou uma missa, às 10h, na igreja, que é administrada pelos frades capuchinhos. O vice-prefeito e secretário de Transportes do Rio, Fernando Mac Dowell, também participou da celebração.

Uma procissão sairá do santuário da Tijuca, às 16h, com destino à Catedral Metropolitana, no Centro, onde será realizada uma missa de encerramento.

Programação

16h – Procissão partindo da Basílica Santuário de São Sebastião, até a Catedral, no Centro.

17h30 – Missa Solene na Catedral de São Sebastião, no Centro, com a peça do Auto de São Sebastião.

