Figueirense destaca entrega em campo e pede clima de decisão em próximos jogos pelo Catarinense

<p>Se faltou gols, sobrou disposição e entrega. Este foi o tom das entrevistas de jogadores e comissão técnica do Figueirense após o empate com o Avaí , pela sétima rodada do returno. <br><br>O lateral-esquerdo Marlon lamentou o resultado, mas destacou a melhora da equipe e a intensidade durante os 90 minutos. </p><p>— Feliz não estamos, porque a gente precisava muito deste resultado. É um clássico, sabemos que é difícil, mas o grupo lutou, empate no classico é bom resultado. — destacou o jogador.<br></p><p>O técnico Márcio Santos lamentou as chances perdidas e disse que trocaria outros resultados por uma vitória no clássico. </p><p>— Este resultado era muito importante. Lamentamos por não estar disputando título, mas lutamos muito e agora é encarar os dois próximos jogos como decisão.<br></p><p><b>Leia mais:<br><br> Confira a classificação do Campeonato Catarinense <br><br></b><b> Criciúma vence o Tubarão por 1 a 0 e continua na briga pelo título do returno </b></p><p><b> Chapecoense vence Metropolitano de virada e mantém liderança </b></p><p> <b>Em clássico movimentado, Avaí e Figueirense empatam sem gols</b> </p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

