Figueirense sai na frente contra o Santa Cruz, mas não resiste e cede empate no segundo tempo 

<p>A sequência de empates e derrotas, que já assombrava o Figueirense há sete rodadas na Série B do Brasileirão, ganhou mais um capítulo na tarde deste sábado, com o empate por 1 a 1 contra o Santa Cruz, na Arena Pernambuco. Um golaço anotado pelo atacante Henan, já nos acréscimos do primeiro tempo, colocou o Figueira em vantagem e parecia garantir uma trégua ao pesadelo alvinegro.</p><p>Mas a persistência dos donos da casa garantiu a igualdade no placar em uma cabeçada de Augusto, aos 17 minutos da etapa complementar, mantendo a equipe catarinense na incômoda vice-lanterna da competição. O tropeço só não foi maior porque o Figueirense contou com a sorte e com a participação decisiva do goleiro Thiago Rodrigues para segurar as jogadas de ataque do Santa nos minutos finais.</p><p>Apesar do sufoco no segundo tempo e do jejum que agora soma oito jogos sem vencer, o empate em Recife garantiu o primeiro ponto conquistado pelo técnico Marcelo Cabo após três rodadas no comando da equipe. Ainda longe de mostrar um bom futebol, a partida deste sábado ao menos mostrou um Figueirense disposto a arriscar em busca da vitória. </p><p>Tanto no primeiro tempo, que foi marcado pelo equilíbrio, e mesmo após sofrer o gol de empate no segundo tempo, o Alvinegro não abriu mão de se lançar ao ataque para tentar resultado melhor. As chegadas à meta do goleiro Júlio César, no entanto, quase sempre pecavam pela falta de pontaria e inspiração. O Figueira volta a campo já nesta terça-feira, contra o Londrina, no Orlando Scarpelli.</p><p><b>O JOGO</b></p><p>A primeira grande chance da partida caiu nos pés do lateral Roberto, do Santa Cruz, após boa tabela com o atacante Ricardo Bueno, logo aos seis minutos de jogo. O jogador do Santa recebeu na entrada da área e bateu rasteiro, mas a bola passou ao lado esquerdo do goleiro Thiago Rodrigues. Oportunidade ainda mais clara teve o Figueirense aos 25 minutos, quando Henan recuperou a bola numa saída atrapalhada do Santa Cruz e entregou de bandeja para Robinho, de cara para o gol. O atacante do Figueira, no entanto, tentou driblar o goleiro Júlio César e foi vencido no lance.</p><p>A partida seguiu equilibrada e as duas equipes mostraram pouca inspiração nas jogadas de ataque. Figueirense e Santa Cruz mediam forças em jogadas de bola alta e chutes sem muito perigo para os dois lados. Só aos 46 minutos, em mais um vacilo dos donos da casa, o time da Capital abriu o placar: numa roubada de bola de Jorge Henrique, Henan recebeu lançamento em direção à área e teve calma e categoria para tocar por cima do goleiro Júlio César.</p><p>Na segunda etapa, o Santa Cruz esteve perto do empate em duas oportunidades. Aos 11 minutos, Willian Barbio arriscou pelo lado direito da área, mas a bola raspou a rede pelo lado de fora. Dois minutos depois foi a vez de Ricardo Bueno arriscar, também mandando por cima do gol.</p><p>Aos 17 minutos, a pressão do Santa Cruz teve resultado e Augusto marcou de cabeça para os donos da casa, após cruzamento de Gabriel, que contou com um desvio de Elicarlos no primeiro poste. Até o apito final, o Santa ainda teve boas chances com Augusto, Barbio e Elicarlos. O Figueira também teve grande oportunidade em uma bola desviada contra a própria meta por Gabriel, mas salva pelo goleiro Júlio César. </p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense