Filha da catarinense Mirella Santos conquista milhares de fãs com tiradas hilárias na internet

<p><br></p> Valentina Muniz tem mais de 1,6 milhão de seguidores no instagram Foto: Reprodução / Instagram <p>Bombou no fim de semana nas redes sociais um vídeo da pequena Valentina, filha da catarinense Mirella Santos com o humorista Ceará. A menina, que tem só 2 anos e 10 meses, já é um fenômeno, com milhares de seguidores e sempre arrancando risadas com suas tiradas espontâneas.</p><p>Na gravação feita por Mirella para o seu canal na internet, a pequena ganha uma boneca tagarela de presente e acaba perdendo a paciência, divertindo a mãe.<br></p><p><b>Assista ao vídeo:</b></p><p class="embed-content"> </p>

Fonte: Diário Catarinense