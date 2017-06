Filme sobre ensino médio é boa reflexão para quem acredita que a suposta meritocracia salvará a pátria

<p>Como sonhar ou ambicionar algo que mal se conhece ou parece inalcançável? A realidade é que a escola e a sociedade matam pouco a pouco o que ainda resta de aspiração nos jovens brasileiros. Escolas ultrapassadas, professores desmotivados, métodos de ensino tão antiquados que um adolescente sente aprender mais ao pesquisar o que lhe interessa na internet – quando tem acesso a ela – do que na sala de aula. </p><p>O documentário <i>Nunca me sonharam</i>, que estreou nesta quinta-feira em Santa Catarina, propõe a reflexão sobre o que levou o ensino médio público à bancarrota. E mais: diante da atual tentativa de reformá-lo, chega-se à conclusão de que ninguém perguntou ao jovem o que ele realmente quer. Mas ainda dá tempo. </p><p>De Cocal dos Alves (PI) a Porto Alegre (RS), adolescentes expõem angustias e anseios. Em diversos momentos, é impossível não se comover com os depoimentos dos jovens:</p><p>– Como meus pais não foram bem-sucedidos, não incentivaram a estudar. Nunca me sonharam em ser psicólogo, médico, professor. Eu tive de aprender a sonhar – enfatiza o estudante Felipe Lima, 17 anos, de Nova Olinda, sertão do Ceará. </p><p>O filme dirigido por Cacau Rhoden (<i>Tarja Branca – A Revolução que Faltava</i>; 2013) ressalta que a educação é a porta de entrada para todos os direitos, como atesta em um dos depoimentos o economista Ricardo Paes de Barros. No elenco de especialistas, o longa conta ainda com renomados pensadores, como o ex-ministro da Educação e professor da USP Renato Janine Ribeiro, o psicanalista Christian Dunker e a professora Bernadete Gatti.</p><p class=”embed-content”> </p><p>Professores que pelo amor ao sacerdócio que assumiram muitas vezes gastam do próprio salário para garantir o lanche de alunos, material para as aulas ou para recuperar a estrutura das escolas; estudantes que se voluntariam a cuidar da biblioteca para que não feche, ou a enfrentar os próprios pais – que preferem que os ajudem no trabalho – para se dedicar aos estudos.</p><p>De fotografia simples, mas delicada, <i>Nunca me sonharam </i>convida a percorrer corredores das escolas do subúrbio de 10 Estados. Santa Catarina não aparece em cena, mas apesar de o Estado ostentar bons índices educacionais no ensino fundamental, tem a mesma realidade preocupante no ensino médio que o restante do país, com crescimento de evasão escolar logo no primeiro ano.</p> Foto: Maria Farinha Filmes / Divulgação <p>O longa discute ainda a opressão das elites sobre os mais pobres, contra a diversidade de gênero e etnias nas escolas brasileiras. A escola cheia de grades, que nem de longe faz lembrar o ideal de liberdade. E o tamanho esforço que um jovem do subúrbio empenha diariamente para fugir da vida sem perspectivas que seus pais lhe deram. Boa reflexão para quem acredita que a suposta meritocracia salvará nossa pátria. </p><p>Ainda assim, resiste um otimismo de que o futuro é agora e que pode melhorar:</p><p>– Eu quero ser professor – afirma o estudante José Maria dos Santos, de Nova Olinda.</p><p>Para sonhar, é preciso saber que se pode chegar lá.</p><p><b><i>Nunca me Sonharam</i></b><b><br></b></p><p><b>Em cartaz:</b> Cinespaço, Beira-Mar Shopping, sessões à s 18h. No sábado, 24 de junho, Sessão Exclusiva Clube do Professor, à s 11h.<b><br>Direção:</b> Cacau Rhoden<br><b>Produção:</b> Maria Farinha Filmes<br><b>Elenco:</b> Christian Dunker, Renato Janine Ribeiro, Gersem Baniwa, Mel Duarte, Macaé Evaristo, Regina Novaes, Bernadete Gatti, Marcus Vinicius Faustini, Ricardo Paes de Barros, Alemberg Quindins<br>Documentário, Brasil, 2017, 96min, 10 anos.<br></p><p><b>Leia também:<br></b><b> Censo mostra que 11% dos alunos do ensino médio deixaram a escola em 2014 e 2015 </b></p><p><b> Pelo menos nove escolas de SC vão implantar ensino médio integral em 2018 <br></b></p><p><b> Unicef lança plataforma online para combater a evasão escolar <br></b></p><p><b> Santa Catarina tem 64 mil crianças e jovens fora da escola <br></b></p><p><b> Conheça o perfil das escolas que estreiam o ensino médio integral em SC <br></b></p><p> <b>Ano letivo da rede estadual começa nesta segunda com cinco desafios</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

