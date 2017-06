Fim de semana deve ser de sol e temperaturas amenas em SC

<p>A semana começou gelada em Santa Catarina, com registro de <b>temperaturas negativas</b> na Serra e no Oeste catarinense. Porém, <b>os termômetros começaram a subir</b> nesta quinta-feira – e continuam assim até a próxima semana, segundo a Epagri/Ciram, órgão estadual de monitoramento da previsão do tempo e clima. </p><p>Como a massa de ar frio se afastou de Santa Catarina, as cidades do litoral devem ter mínimas de 14ºC e máximas de 25ºC nos próximos dias, já na região serrana e Oeste, variam em média de 7ºC a 18ºC. </p><p class=”embed-content”> </p><p><b>Sexta-feira e fim de semana</b></p><p>De acordo com a Epagri/Ciram, nesta sexta-feira o tempo permanece com sol e nevoeiros ao amanhecer na maior parte do Estado, mas com chuva fraca e isolada no início e fim do dia na Grande Florianópolis e no Norte do Estado. Há uma frente fria se deslocando no oceano, na altura do Uruguai, mas ela não deve atingir SC. </p><p>No fim de semana, a tendência é de predomínio de sol, com algumas nuvens em todas as regiões do Estado, segundo a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).</p><p><b>Próxima semana</b></p><p>A segunda-feira deve começar com sol e aumento da nebulosidade ao longo do dia em todas as regiões e as temperaturas seguem amenas. Ao longo da próxima semana, o tempo deve permanecer seco e com sol. </p><p>A próxima frente fria está prevista para passar pelo Estado nos últimos dias de junho, mas não deve trazer chuva significativa para SC. Já para o começo do próximo mês é bom preparar os casacos – a temperatura deve cair bruscamente no Estado, de acordo com a previsão da Epagri.</p><p><b>Leia também:</b></p><p><b> Massa de ar frio se afasta e quinta-feira registra temperaturas de até 24°C em SC <br></b></p><p><b> Primeiro dia de inverno começa com sol entre nuvens e temperaturas de até 23ºC em Santa Catarina <br></b></p><p><b> No primeiro dia do inverno, veja como foi a maior nevasca de SC, que completa 60 anos em 2017 <br></b></p><p> <b>Saiba quais cuidados são essenciais para evitar as doenças mais comuns no inverno</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense