Final do Campeonato Catarinense de Basquete em Cadeira de Rodas ocorre em Joinville

A rivalidade será o grande combustível da grande final do Campeonato Catarinense de Basquete em Cadeira de Rodas. Joinville e Florianópolis se enfrentam neste sábado, em Brusque, em busca do título. As duas equipes se enfrentaram duas vezes no catarinense e o time do Norte, CEPE /Raposas do Sul/Sesporte, venceu as duas partidas e entrará em quadra em busca da hegemonia.

O time CEPE /Raposas do Sul/Sesporte chegou a final como primeiro colocado do quadrangular, com 11 pontos, cinco vitórias e apenas uma derrota, que foi para equipe de Balneário Camboriú, em jogo com placar apertado e nervos à flor da pele. Já Florianópolis/Aflodef conquistou vaga na final pelo critério de desempate, uma vez que empatou em pontos, nove, números de vitórias, três, e derrotas, também três, com o time de Balneário Camboriú.

A técnica da equipe CEPE /Raposas do Sul/Sesporte, Ana Teixeira, destaca que o fator psicológico será decisivo nesta grande final, uma vez que há uma grande rivalidade entre as duas equipes, tanto na disputa do catarinense, quanto em demais competições regionais, como os Parajasc, quanto em nacionais. As duas equipes são pioneiras no esporte basquete em cadeira de rodas em Santa Catarina, atuando desde 2002 na categoria.

“Todos os jogos do Catarinense 2017 estão muito equilibrados, as equipes estão bem formadas, as etapas demonstraram jogos muito fortes”, pontua. O time de Joinville treinou forte nas últimas semanas para corrigir erros, bem como realizou treinos estratégicos, analisando vídeos do adversário. “Estamos trabalhando os erros de defesa detectados na fase de classificação e procurando jogar ofensivamente de maneira coletiva”, ressalta a técnica do CEPE /Raposas do Sul/Sesporte, Ana Teixeira.

A equipe joinvilense de basquetebol em cadeira de rodas é membro fundadora da Federação Catarinense e participa desde a primeira edição do Campeonato, em 2008, e tem demonstrado tradição nas competições estaduais. “Este ano estamos com um elenco mais experiente e bem unido e a equipe está focada em trazer para Joinville este título, que seria o segundo do time no Campeonato Catarinense de Basquete em Cadeira de Roda”, comenta Ana.

A final será disputada em Brusque, no Ginásio de Esportes do SESC, às 17 horas e com entrada gratuita. Os portões abrem às 13 horas. Antes da grande final será realizada, às 15 horas, a disputa de terceiro lugar entre as equipes de Brusque e Balneário Camboriú.

Serviço

O que: Final do Campeonato Catarinense de Basquete em Cadeira de Rodas

Quando: 29 de julho – sábado

Onde: Ginásio de Esportes do SESC em Brusque

Quanto: entrada gratuita

Horário: a partir das 15 horas



Fonte: Floripa News