Financiamentos em fim de governo são estratégias eleitorais 

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>A estratégia do governo <b> Colombo </b> para aprovar o pedido de financiamento de R$ 1,5 bilhão na <b> Assembleia Legislativa </b> foi muito clara e eficiente. Os deputados da base, com apoio de setores da oposição, teriam a aprovação da PEC que garante 1% da receita líquida do Estado só para emendas parlamentares individuais – fato inédito na historia do Parlamento. E a maioria referendou o empréstimo bilionário.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Não foi apenas um “cheque em branco”, como <b> analisou o colega Upiara Boschi </b>. Foi um inédito salto no escuro. Exceção nas intervenções, o deputado <b> João Amin </b> (<b> PP </b>) se insurgiu contra a patrola do Executivo, rejeitando todas as emendas. Refugou até a do deputado <b> Valdir Cobalchini </b> (<b> PMDB </b>), que destinava 25% do empréstimo, prioritariamente, para recuperação das rodovias estaduais em situação calamitosa. Ou a do próprio Amin, também priorizando os municípios que nos últimos três anos tiveram calamidade pública. Ou, ainda, da deputada <b> Luciane Carminatti </b>, para as carências dramáticas da educação.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Discussão real sobre a destinação dos R$ 800 milhões do financiamento, além dos R$ 700 milhões do <b> Fundam 2 </b>, não houve na Assembleia. Se perguntarem qual o planejamento objetivo, quais as obras e serviços mais relevantes serão alcançadas pelo empréstimo, não se terá resposta.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Prefeitos, vices e deputados já celebram. Com as finanças falidas, terão reforço financeiro nos próximos meses de milhões e milhões de reais para projetos de varejo. Nada de visão macroeconômica, ataque à s prioridades de restauração das estradas, de <b> saúde </b>, de <b> segurança </b> etc..</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Coube a<b> Fernando Coruja </b> (PMDB) dar outro tiro mortal. Financiamento em fim de governo? E viva o Fundam Eleitoral.</p><p><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p> <b>Sucesso de público na Festa do Pinhão movimenta economia da região serrana</b> <br></p><p><b> Prefeito de Balneário Camboriú pede apoio de Colombo para ampliação de faixa de areia </b><br></p><p> <b>Rodovias do Oeste estão em situação de calamidade </b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense