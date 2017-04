Flamengo derrota CRB e passa para as oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20

O Dia

– Vitória por 2 a 0 fora de casa elimina o jogo de volta no Rio de Janeiro –

Rio – Em sua estreia na Copa do Brasil Sub-20, os meninos do Flamengo tiveram uma atuação muito segura mesmo atuando no Estádio Rei Pelé, em Maceió, derrotaram o CRB por 2 a 0, com gols de Lincoln e Rafael, e se classificaram diretamente para as oitavas de final da competição, eliminando a necessidade do jogo de volta no Rio de Janeiro. Na próxima fase, as oitavas de final, o Flamengo enfrentará o vencedor duelo entre Figueirense e Sport.

O Flamengo dominou completamente o primeiro tempo, mas enfrentou um CRB muito recuado, que marcava muito e dava poucos espaços. Ainda assim, o Flamengo conseguiu criar algumas boas chances de gol. Aos 13 minutos Michael cruzou, Lucas Silva tocou de cabeça e o bandeira anulou erradamente gol legal de Lincoln, que abriria o placar para o Rubro-Negro.

Aos 16, após bate rebate, a bola sobrou para Kleber, que bateu de primeira por cima do gol do CRB. A pressão continuava forte, e aos 22 minutos Lucas Silva rolou para Lincoln, que bateu de primeira e a zaga cortou em cima da linha. No último lance do primeiro tempo, o Flamengo finalmente abriu o placar. Aos 48 minutos Michael cobrou com perfeição falta sofrida por Vinicius Junior, e Lincoln, bem posicionado, tocou de cabeça para abrir o placar.

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro havia acabado. Logo aos 5 minutos, Lucas Silva rolou para o meio da área e Gabriel Silva bateu de primeira para boa defesa do goleiro. Aos 10, Vinícius Junior finalizou com perigo, para mais uma boa defesa do arqueiro alagoano. Aos 12, Jean Lucas cruzou e Lucas Silva quase fez o segundo de cabeça.

Na sequência, o Flamengo finalmente ampliou. Após confusão dentro da área, Rafael fez o segundo de carrinho, e deixou os Garotos do Ninho mais tranquilos dentro do jogo. Aos 35, Vinícius Junior tabelou com João Pedro e bateu cruzado para mais uma boa defesa do goleiro do CRB. Aos 40, Vinícius Junior tentou de cobertura na saída do goleiro, mas a bola saiu por pouco. No último lance da partida, Kleber arriscou de fora da área e o goleiro, destaque da equipe alagoana, espalmou para escanteio. Mas a vitória – e a classificação – rubro-negras já estavam garantidas.

Fonte: O Dia