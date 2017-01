Flávio Ricco: Apenas uma questão de sobrevivência

O Dia

– A televisão como um todo poderá irremediavelmente tomar o mesmo caminho do rádio, se os responsáveis por ela não se preocuparem em regulamentar as suas operações –

Rio – A televisão como um todo, e aí se incluem a aberta e os canais pagos, poderá irremediavelmente tomar o mesmo caminho do rádio, se os responsáveis por ela não se preocuparem em regulamentar as suas operações.

E trabalhar para o estabelecimento de normas que definam com absoluta precisão até que ponto será permitida para as emissoras a negociação de horários com terceiros.

Hoje, o que se verifica é que a mais completa bagunça está instalada, em um preciso alinhamento com os mais variados e até miseráveis interesses, especialmente de ordem política.

Daí os tantos horários e até grades inteiras vendidas para igrejas e programas caça-níqueis, em sua maioria indecentes na forma e conteúdo e que só existem para enganar a boa fé das pessoas. É de se espantar, e até suspeito, como esses verdadeiros assaltos à mão armada são feitos à luz do dia e ninguém até agora se dignou a tomar qualquer providência. Para a televisão, especialmente aquelas que hoje se locupletam dessa imoralidade, poderá ser o fim. E um fim bem triste.

PLANEJAMENTO – 1

Aguinaldo Silva encontra-se em Lisboa, e ontem ele começou a escrever os capítulos de ‘O Sétimo Guardião’, novela na fila das nove da noite, para estrear em 2018.

A sinopse foi aprovada sem reparos, e o prazo para entrega de capítulos já foi estabelecido por Sílvio de Abreu, número 1 da Teledramaturgia da Globo.

PLANEJAMENTO – 2

No fim de fevereiro, Aguinaldo promete apresentar os seis primeiros e, sucessivamente, seis por mês, até a estreia da novela em março do ano que vem. Há boas chances de Thaila Ayala vir a fazer parte do time. Ela está afastada das novelas desde ‘Sangue Bom’, em 2013.

MÁGICA E HUMOR

Ator e ilusionista, atualmente em ‘Rock Story’, na Globo, Gabriel Louchard também está gravando o ‘Truque de Humor’ para o Multishow. Gravado na rua, o programa mistura mágica com momentos de humor, formato já consagrado em outros países e por outros artistas.

RETOMADA

Superados os problemas com uma infecção, a volta de Laura Cardoso às gravações de ‘Sol Nascente’ está marcada para esta próxima quinta-feira.

No ar, Dona Sinhá irá reaparecer a partir do capítulo 114.

GRADE DA RECORD

Existem ainda pequenas questões em fase de ajustes, mas a direção da Record já tem definida a grade do prime-time para 2017.

Marcelo Rezende continuará entregando para as novelas, elas para o ‘Jornal da Record’ e a linha de shows entrando às 22h30, como já acontece.

GUGU ESTÁ FORA

Gugu Liberato comemorou o Ano Novo ao lado de familiares, nos Estados Unidos. E só na sua volta, na semana que vem, irá se reunir com a direção da Record para definir algumas pequenas questões do novo contrato.

Mas já está tudo apalavrado.

PROGRAMAÇÃO

A faixa das 22h30, como maior dos quebra-cabeças, foi finalmente definida e irá valer a partir de março.

Xuxa continuará às segundas-feiras; ‘Power Couple’, às terças; Gugu, quartas; Jornalismo, quintas, e filmes às sextas.

Fonte: O Dia