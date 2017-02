Flávio Ricco: Globo acertou ao colocar Tiago Leifert no BBB

O Dia

– Em vez de se ajustar ao programa, propositadamente ou não, é o programa quem está se adaptando a sua maneira de trabalhar –

Rio – A Globo está com um novo ‘Big Brother’ no ar, como outro exemplo de programa que algumas pessoas juram nunca ter assistido na vida ou mesmo passado perto, mas que no fim todos, de uma forma ou outra, sempre tomam conhecimento da sua existência. Numa dessas, os que assim se colocam, são até assinantes do canal de pay-per-view. No entanto, como sinal de status ou pretensa superioridade sobre outros mortais, preferem se colocar desta forma. Problema deles. Existem especialistas para cuidar disso. Em sua 17ª edição, o ‘BBB’ de agora tem como principal novidade a mudança de apresentador, Pedro Bial, de tantas e boas jornadas, pelo Tiago Leifert, que nesses primeiros dias já mostrou a que veio. Em vez de se ajustar ao programa, propositadamente ou não, é o programa quem está se adaptando a sua maneira de trabalhar. Desde o começo, no SporTV, até chegar ao ‘Big Brother’, foram muitos os desafios na carreira do Tiago. Neste restrito campo da apresentação da TV, há muito ele já trocou o selo de “promessa” por “realidade”.

FINAL DAS CONTAS

O ‘BBB’ fez tão bem ao Bial quanto o Bial fez ao ‘BBB’. Só que chegou o momento de um se desligar do outro e isto aconteceu em boa hora. Todos aceitaram e entenderam que devia ser assim.

AGORA É COM ELE

Leifert, com características muito próprias e desgarrado de maiores cerimônias, foi acertadamente escolhido para a função, porque era quem mais tinha a “altura e peso” do programa.

Na prática, mesmo com o estranhamento de alguns e a resistência ao novo por parte de outros, ele vem confirmando essas teorias.

VERGONHA – 1

A CNN, com o seu pessoal aqui no Brasil, preparou um documentário, já exibido nos Estados Unidos, mostrando em detalhes todo o estado de abandono do Maracanã.

Nada mais triste e lamentável.

VERGONHA – 2

No que dá a irresponsabilidade de certas pessoas, a ponto de deixar chegar num ponto desses, um estádio de tamanha importância. Corte de luz e roubo de cadeiras são os problemas menores.

VELOCIDADE

Otávio Mesquita, independentemente do seu acerto no SBT, fechou com o canal Fox Sports a produção e exibição de uma série especial de programas. Em cada edição, ele terá ao seu lado uma celebridade, convidada para carona em algumas voltas no autódromo de Interlagos. E dar entrevista a cerca de 240 km/hora.

EIXO INVERTIDO

Esta santa coluna noticiou o estado de quase abandono da rádio Bandeirantes – Campinas, que já há algum tempo respira com a ajuda de aparelhos. A direção de São Paulo, em vez de tomar as providências que têm que ser tomadas, iniciou caça às bruxas querendo saber quem passou a informação. É como assinar atestado de incompetência duas vezes.

TUDO CERTO

Eduardo Savoia acertou com o Fox Sports. Além de participar dos seus programas, também será escalado nas transmissões de Libertadores e Copa do Brasil.

NÚMERO QUE PREVALECE

A “média/dia” da audiência das TVs entre 7 e meia-noite, hoje não é mais considerado no mercado e por emissora nenhuma.

Passou a valer de fato é a média 24 horas.

