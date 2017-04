Flávio Ricco: Jô e Roberto Carlos no especial do Chacrinha

O Dia

– Globo planeja iniciar agora em maio, mais tardar junho, as gravações de um especial em comemoração aos 100 anos de Chacrinha –

Rio – A Globo planeja iniciar agora em maio, mais tardar junho, as gravações de um especial em comemoração aos 100 anos de Chacrinha, com direção de Daniela Gleiser, até bem poucos dias responsável pelo ‘Amor & Sexo’. Stepan Nercessian, como fez no teatro, irá reviver a figura do apresentador em uma série prevista para ir ao ar em quatro episódios. A ideia do programa é juntar, além de outros, alguns daqueles que conviveram com o Velho Guerreiro, ou como integrantes do seu júri ou convidados para apresentação no palco. A lista é das mais interessantes, com destaque para Jô Soares, como exceção ao seu ano sabático, e Roberto Carlos, que tem limitado suas aparições na TV ao seu especial de dezembro. Entre as novidades, os recém-separados Dani Calabresa e Marcelo Adnet. Os roteiros estão sendo preparados por Cláudio Paiva, Júlia Spadaccini e Carla Faour. Exibição em setembro, mês em que Chacrinha comemoraria 100 anos.

SEGUNDA TEMPORADA

O ‘Zero 1’, programa de Tiago Leifert, devido aos bons resultados da primeira temporada, já tem seu retorno à grade da Globo confirmado para o dia 20 de maio.

Voltado para o universo dos games e cultura pop, seguirá nas noites de sábado, logo depois do Serginho Groisman.

SÓ PRA CONTRARIAR

Para quem achava que a Sabrina Sato não iria longe, após saída do ‘Pânico’ na Band…

A apresentadora gravou na última segunda-feira um especial em comemoração ao terceiro ano do seu programa na Record.

O especial vai ao ar em maio.

POR CAUSA DISSO

Gugu Liberato, um dos aniversariantes de 10 de abril, foi comemorar a data nos Estados Unidos, com a mulher e filhos. Por causa disso, excepcionalmente, o seu programa desta quarta-feira na Record entrará gravado.

SÓ ESPERANDO

Na convenção da semana passada no Guarujá, o vice Marcelo Meira, usando da palavra, disse que a Band está na espera, só aguardando o desenrolar dos acontecimentos da Simba com as operadoras do cabo. Se entrar um dinheiro na parada, “não tenham dúvidas que eu vou atrás do nosso”.

APAGA

O que ontem se falou por aqui sobre o jornalismo da Rede TV!, no Rio, e da demissão da diretora Renata Braga, por favor, esquece. Não foi nada daquilo. A Renata, na verdade, pediu demissão, porque acertou com a Band. Começa lá em maio.

Vai sair pela mesma porta que entrou. Na boa.

CINEMA

Mussum, O Filmis’ — com ‘i’ no lugar do ‘e’ — deve chegar aos cinemas no primeiro semestre de 2019, quando se completam 25 anos da morte do artista. Ailton Graça já está certo para viver Mussum. Os idealizadores não pretendem usar material da Globo no projeto. Se houver a necessidade de mencionar algo sobre ‘Os Trapalhões’, haverá um trabalho de captação.

NÃO VINGOU

A parceria Record-Fremantle não chegou a um acordo com o diretor Dennis Salles para tocar o reality de Marcos Mion.

Ele vai seguir normalmente na Rede TV! e no ‘Tá Sabendo?’. Programa do Mion que vai se chamar ‘A Casa dos 100’.

EM EXTINÇÃO

Também nos bastidores da TV, seguindo uma tendência que felizmente se observa em outros setores, é que o chamado lobista é uma classe em extinção.

São poucos aqueles que ainda se atrevem a dar seus tirinhos por aí.



Fonte: O Dia