Flávio Ricco: Mais externas no 'Superpop' em 2017

Rio – Luciana Gimenez retoma seus trabalhos na Rede TV! na próxima semana, após temporada de férias com a família em Aspen, nos Estados Unidos. Enquanto isso, por aqui, o seu pessoal de produção e direção já está com tudo definido para a edição 2017 dos dois programas.

O ‘SuperPop’, por exemplo, exibido às segundas e quartas, ao vivo, ganhará novos quadros e também investirá mais em gravações externas, movimentando a própria Gimenez nos mais diferentes eventos. Este promete ser o principal diferencial para este ano.

Em relação ao talk show ‘Luciana By Night’, exibido às terças-feiras, já está sendo desenvolvido um novo cenário para o programa. Como se observa, apesar da sua concorrida agenda, que inclui constantes viagens ao exterior, Luciana Gimenez vai continuar tocando dois produtos na emissora.

Sistema prisional 1

O ‘Câmera Record’ volta ao ar dia 26, quinta-feira, com uma reportagem especial sobre a onda de rebeliões em presídios.

Sistema prisional 2

O programa acompanhou o GOE (Grupo de Operações Especiais) do RN durante varredura num presídio da região, utilizando armamento de guerra.

O esquema é outro

A máxima na Globo, e isso há décadas, é que ninguém (autor/diretor) escala Antônio Fagundes. Ele tem que ser “convidado”.

Comédia

A série de comédia ‘Prata da Casa’, que era conhecida como ‘Não Vem que Não Tem’, será lançada em abril, na Fox. Fala sobre Sérgio Henrique (Rodrigo Pandolfo), que, após perder o emprego e ser traído pela esposa, sai do Rio e volta a morar com os pais, em São Paulo.

Pegador

Solteiro na capital paulista, Henrique se envolve com várias mulheres. Também no elenco Diogo Vilela, Françoise Forton, Pedro Paulo Rangel, Wagner Santisteban, Juliana Schalch. Já existe conversa entre Casablanca e Fox para outra temporada.

DR1

Aumentar o canal de diálogo com seus autores é algo que a Record deveria colocar entre as prioridades da sua dramaturgia. O pessoal reclama muito desse distanciamento e da falta de conversa.

DR2

Também é necessário buscar um melhor equilíbrio nessas interferências realizadas no roteiro de novelas. Às vezes, o que vai ao ar é surpresa até para quem escreve.

Tartaruga

A Globo continua cautelosa em relação a informações sobre o programa do Pedro Bial, que será mais “talk” do que “show”. Por exemplo, não existe ainda uma definição se haverá a “banda do Bial”.

