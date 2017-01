Flávio Ricco: Multishow faz sucesso e aguarda Luan Santana

O Dia

– De acordo com o canal, em média, 50 milhões de espectadores passaram por sua programação no ano passado –

Rio – O Multishow (Globosat) fechou o ano de 2016 com a maior audiência registrada desde o início da medição do Ibope para a TV paga, em 2001. De acordo com o canal, em média, 50 milhões de espectadores passaram por sua programação no ano passado.

Entre os destaques o ‘Música Boa Ao Vivo’, com Anitta; ‘Multi Tom’, do Tom Cavalcante; ‘Tudo Pela Audiência’; a quarta temporada do ‘Vai Que Cola’; a estreia de Fernanda Souza como apresentadora no ‘Vai Fernandinha’ e a quinta temporada de ‘220 Volts’ com Paulo Gustavo, entre outros.

E nos próximos dias acontecerá a assinatura de contrato de Luan Santana com o Multishow para o comando de um programa ainda nesta temporada. As duas partes querem muito iniciar a parceria, mas, antes de tudo, precisam fechar os valores.

Se tudo der certo, será ao vivo, às quartas-feiras, com o artista recebendo convidados e cantando com eles os mais variados estilos e gêneros musicais.

Ibope

‘Cidade dos Homens’ estreou terça-feira anotando 23 pontos e 44% de participação, no Rio de Janeiro. Um crescimento de 5 pontos na faixa. Em São Paulo, marcou 18 pontos com 32% de share.

Nova temporada

O humorista e roteirista Paulo Vieira está garantido na temporada deste ano do ‘Programa do Porchat’ na Record, com retomada das gravações em março. Ele inclusive irá desfilar um maior repertório de paródias e personagens. Portanto, não existe possibilidade nenhuma de mudança para o SBT.

Bola pra ele

Marcelo Courrege será um dos encarregados de produzir reportagens especiais na Rússia sobre a Copa do Mundo, mas a Globo ainda não definiu quando terá início esse trabalho. Courrege dedica-se no momento a uma série na Indonésia para o ‘Esporte Espetacular’.

Tá dentro

Rodrigo Scarpa, o Vesgo do ‘Pânico’, sem surpresas, está confirmado na temporada 2017 do programa na Bandeirantes.

É uma das suas principais figuras.

Shirlipe

Os atores Sabrina Petraglia e Marcos Pitombo estão à procura de um texto para protagonizarem no teatro.

A ideia é levar aos palcos um espetáculo que possa discutir o relacionamento nos dias atuais.

Frederico Mayrink, que os dirigiu em ‘Haja Coração’, também estará no projeto.

Novidade

No dia 6 de fevereiro, a ESPN Brasil estreia o ‘ESPN Agora’. Primeira atração ao vivo do dia, às 9h, o programa irá ao ar de segunda à sexta-feira com apresentação de Marcela Rafael e resumo dos principais eventos do dia no futebol brasileiro e internacional, NFL, NBA, NHL, surfe, tênis e demais eventos canais da ESPN. Terá uma hora de duração.

Feira de TV

Número 1 da produtora Casablanca, parceira da Record na área de novelas, a empresaria Arlette Siaretta também encontra-se em Miami para conferir mais uma edição da Natpe.

As principais TVs estão com representantes no evento.

Bate rebate

Juliana Knust, ex-Globo, fechou contrato com a Record para viver uma rainha em ‘Belaventura’…

…A Record também anuncia Gabriel Ferrarini, Dayane Souza e Desireé Della Volpi para o elenco…

… A novela entrará depois de ‘A Escrava Isaura’.

‘Dois Irmãos’ atingiu terça-feira recorde de audiência em São Paulo: 22 pontos. No Rio, 24. Foram 2 pontos a mais do que o capítulo de terça passada nas duas praças.

Na Record News, Pedro Leão passou a apresentar o ‘Link Record’, ao lado de Lidiane Shayuri, e o jornal ‘Hora News’…

…Como informado, o ‘Link’ perdeu Clébio Cavagnolle para o ‘Jornal da Record’ em Brasília.

Tom Cavalcante grava a 3ª temporada de ‘Multi Tom’, a partir do dia 30.

C’est fini

Não é uma informação oficial, mas já circula há algum tempo na Globo.

Comenta-se que Fernanda Gentil, sempre em alta na casa, poderá deixar o Esporte e migrar para o Entretenimento.

Daí também o possível interesse na contratação de Larissa Erthal, que visitou a Globo-SP na terça-feira.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Fonte: O Dia