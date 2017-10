Florianópolis abre terceira unidade da EJA no bairro Monte Cristo

A prefeitura de Florianópolis, por intermédio da Secretaria

Municipal de Educação, colocou em funcionamento mais uma unidade de

Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJA) no bairro Monte Cristo,

região continental. A unidade está localizada na comunidade do Novo

Horizonte, na sede do Centro de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos (CCFV). No total, em três espaços, 107 pessoas têm a

oportunidade de se alfabetizarem e concluírem o ensino fundamental.

Apenas no Novo Horizonte, 27 estudantes estão matriculados com idades

entre 17 e 66 anos. No Centro de Educação e Evangelização Popular

(CEDEP) funcionam duas turmas, com 50 matriculados. Na Chico Mendes,

no prédio do movimento Geração Chico, há outro polo, com 30

estudantes.

O horário das aulas é das 19h às 22h. Os interessados em entrar em

sala de aula pela primeira vez ou continuar os estudos podem se

dirigir diretamente às unidades. Mais informações pelo telefone:

3212-0925.

Antes do início das atividades, os matriculados recebem um lanche. A

Secretaria de Educação colocou à disposição dos que frequentam os

espaços da EJA nove professores e um coordenador.

A Prefeitura de Florianópolis disponibiliza 16 unidades da modalidade

para atender a população da Capital. Mais de 10 mil pessoas já

foram certificadas.

Atualmente, a EJA conta com mais de 1.300 estudantes, de 15 a 68 anos

de idade, espalhados pelas regiões da Ilha e do Continente.

“A Educação de Jovens, Adultos e Idosos representa o caminho de

desenvolvimento de todas as pessoas, de todas as idades. Na EJA,

poderão atualizar conhecimentos, mostrar habilidades, trocar

experiências e ter acesso a novas culturas construídas

cotidianamente”, conclui o secretário de Educação de

Florianópolis, Maurício Fernandes Pereira.

Modelo pedagógico

De uma forma geral, devido às especificidades dos estudantes da EJA,

a Secretaria de Educação construiu um modelo pedagógico próprio

que leve em consideração o interesse do educando e sua trajetória

de vida.

Para isso, passou a trabalhar com a proposta pedagógica da pesquisa

enquanto princípio educativo.

A proposta está pautada na ideia de que é possível aprender a

partir da busca pelo conhecimento, procurando proposições legítimas

às perguntas realizadas pelos estudantes nas pesquisas desenvolvidas

individualmente ou em grupo.

Essas perguntas são expressas por meio de problemáticas que se

configuram como unidades de planejamento. Os conteúdos são tanto

decorrentes das habilidades e competências como ler, escrever,

calcular, comparar e resumir, como também emergem da diversidade das

problemáticas pesquisadas.

A EJA possui dois segmentos: anos iniciais e anos finais. Assim, o

interessado pode tanto se alfabetizar, quanto terminar o ensino

fundamental.

EJA NO MONTE CRISTO

1 – POLO CEDEP

Endereço: Rua Frei Fabiano de Cristo, S/N

2 – POLO CHICO MENDES

Endereço: Servidão Pétalas Dumont, S/N – Geração da Chico

3 – POLO NOVO HORIZONTE

Endereço: Servidão Maria Salete Dutra, S/N – CCFV – Novo

Horizonte, Monte Cristo



Fonte: Floripa News