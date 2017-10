Florianópolis participará de Semana Nacional de Combate ao Aedes aegypti

A prefeitura de Florianópolis participa da Semana Nacional de Combate ao Aedes aegypti, de 23 a 27 de outubro, das 8h às 17h, no Ticen. A ação é feita em parceria com o Governo do Estado. No local serão distribuídos folhetos informativos e orientações à população. A abertura oficial será na terça-feira (24), às 10h, no mesmo local.

Haverá também, na tenda cedida pela Defesa Civil do Estado, amostras de mosquitos e larvas para que as pessoas aprendam a identificar o transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Agentes de combate a endemias do município e do Estado participam do evento. A intenção é que, nas próximas semanas, ele seja estendido às demais regiões da Capital – Norte, Sul, Leste e Continente.

Florianópolis é o oitavo município de Santa Catarina com maior número de focos de Aedes aegypti. No total, são 398 focos, a grande maioria (326) na área continental do município.

Com a proximidade do verão, a tendência é que as ações sejam intensificadas, pois esse é o período em que os números de casos da doença começam a aumentar. O último mutirão, há um mês, foi realizado em bairros do Norte, quando foi feita pesquisa de larvas, controle de criadouros, tratamento focal e orientação aos moradores. Foram visitados 235 imóveis em Canasvieiras, 838 em Ingleses e 373 em Jurerê Internacional.



Fonte: Floripa News