Florianópolis recebe competição internacional de jiu-jitsu em julho

<p>Florianópolis vai receber uma das grandes competições internacionais de jiu-jitsu em julho. No Costão do Santinho, no Norte da Capital, será realizada uma etapa da UAEJJF International Jiu-Jitsu Pro, campeonato que vale pontos para o ranking mundial da organização. O evento acontece em 8 de julho (sábado) e as inscrições estão abertas até o dia 3 (segunda-feira).</p><p>Esta será a primeira vez que a capital de SC vai receber uma etapa do circuito que conta com o apoio da UAEJJF (Federação de Jiu-Jitsu dos Emirados Árabes), que é considerada uma das maiores do mundo. Por isso, há a expectativa da presença de grandes lutadores nacionais e internacionais. O amazonense multicampeão da modalidade Alexandre “Xande” Ribeiro é um dos competidores que deverá estar presente na disputa.</p><p>Um dos organizadores do evento em Santa Catarina, o mestre Claudio Arrais está confiante no sucesso da competição que será no próximo mês.</p><p>— Florianópolis tem tudo para permanecer no calendário da UAEJJF. Tem grandes equipes, grandes atletas, além de ser uma cidade maravilhosa para eventos esportivos. Essa é a hora dos atletas lutarem, vencerem e terem um merecido empurrão na carreira — aponta. </p><p>Estão aptos a participar do torneio atletas dos dois naipes — masculino e feminino —, de todas as nacionalidades, nas categorias juvenil, adulto e master, filiados à Federação Brasileira da modalidade. As inscrições podem ser feito por meio do <b> site da entidade </b>, até as 17h de segunda-feira.</p><p>Leia mais:<br>Confira mais notícias sobre lutas no <b> blog Na Guarda </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense