Florianópolis tem pior saldo de empregos em 14 anos

<p>Em 2016, <b>Florianópolis </b>bateu recorde negativo no <b>saldo de empregos</b>, com perda de 4.654 vagas, o pior da série histórica (desde 2002) e o pior resultado entre as cidades catarinenses. Até então, a única vez em que o município havia tido um ano com mais demissões que admissões havia sido em 2015 (-2.274). Os dados são do<b> Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)</b>, divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho. São levados em conta apenas empregos com carteira assinada, <br></p><p>O setor de <b>serviços</b> foi o grande responsável pelo recorde negativo. De janeiro a dezembro, o segmento perdeu 3.911 postos. No ano passado, a cidade viu também um enfraquecimento do <b>turismo</b>. Para se ter uma ideia, em 2016, o Aeroporto Internacional Hercílio Luz recebeu 161 mil passageiros a menos que em 2015. </p><p>A <b>construção civil</b> ocupou a vice-liderança na perda de vagas na cidade no ano passado, quando houve 911 demissões a mais que admissões.<br><br>As cidades de <b>Jaraguá do Sul </b>e<b> Joinville </b>também foram bastante abaladas, com menos 3.975 e 2.863, respectivamente. Na outra ponta, Itapema apresentou o melhor resultado, com 634 admissões a mais que demissões.<br><br>No Estado, houve 32.260 demissões a mais que admissões em 2016, segundo pior resultado em 14 anos, superado apenas pelo saldo negativo de 2015, de 58.599. O resultado ruim do ano passado, portanto, mostra certa perda de fôlego da <b>crise</b>, cenário também percebido nacionalmente. No país, o saldo foi de menos 1.321.994, 14% menor que em 2015, quando o Brasil perdeu 1.534.989 postos de trabalho. </p>

Fonte: Diário Catarinense