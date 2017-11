Florianópolis terá Maratona Cultural nos dias 25 e 26 de novembro

Considerada o maior evento multicultural de Santa Catarina e realizada ininterruptamente entre os anos de 2011 e 2014, a Maratona Cultural de Florianópolis está de volta e já tem data para acontecer: 25 e 26 de novembro, com uma diversificada programação artística e cultural.

Esta edição chega com novidades na programação e no formato, remodelado para adequar-se às condições viáveis para a sua realização. “Ficamos três anos sem realizar o evento e percebemos como ele faz falta para o fomento da cultura da população da cidade. Assim, achamos que se ganha muito mais realizando-a, com toda a qualidade que lhe é peculiar, preenchendo este espaço que conquistamos desde a primeira edição”, destaca Paula Borges, coordenadora da Maratona Cultural de Florianópolis.

A programação será dividida em quatro grandes áreas: Música, Teatro, Dança e Artes Visuais, com trabalhos exclusivamente catarinenses. Ao todo, 115 apresentações/sessões serão realizadas nos dois dias do evento, em 37 endereços da cidade. Endereços que marcaram as edições anteriores não ficam de fora; como os shows na Escadaria do Rosário e na Célula Show Case irão reunir atrações para todos os estilos. “Cada atração que integra a programação foi pensada para um público sem distinção de classe social, fazendo com que a população tenha acesso à arte e cultura da região, resgatando em cada um a vontade de viver culturalmente a cidade”, destaca Paula.

O Teatro, um dos pontos fortes do evento, estará nos palcos, nos espaços culturais e nas ruas. Serão 17 apresentações de montagens catarinenses como “A farsa do advogado Pathelin”, do grupo Teatro Sim, Por quê não?!, no sábado (25), às 21h, no Teatro Álvaro de Carvalho; “SóFridas”, da Trip Teatro de objetos, que se apresenta também no sábado, às 20h, no Teatro da Ubro; ou o espetáculo infantil “A trupe do baú encantado”, que será encenado no Jardim Botânico, no Itacorubi.

Maratoninha Cultural é destaque para a criançada

Formar novos consumidores de cultura sempre foi um dos propósitos da Maratona Cultural e neste ano os pequenos ganham um espaço exclusivo para eles no bolsão da Casan, na Beira-mar Norte. Nos dois dias do evento, das 10h às 19h, uma intensa programação com biblioteca, Mostra de Cinema, Contação de histórias e espetáculos teatrais.

A programação completa da Maratona Cultural de Florianópolis pode ser conferida no site www.maratonacultural.com . Lembrando que toda a programação é integralmente gratuita e nos locais fechados e que possuem indicação de lotação os ingressos poderão ser retirados no site oficial do evento.

Eventos parceiros

Como o objetivo final é somar à cena cultural da cidade e fortalecer ainda mais os movimentos e eventos existentes, a edição 2017 da Maratona Cultural abraça uma série de eventos parceiros como a Orquestra de Baterias (26/11, às 15h), Mostra de Cinema Infantil, Exposições no MESC, MASC, Galeria Pedro Paulo Vichetti, Badesc, Museu Vitor Meirelles, Palácio Cruz e Souza, Feira de Arte da Faferia, entre outros. “Os eventos parceiros chegam para criarmos um grande circuito, no qual o público poderá circular pelos principais espaços artísticos da cidade e consumir os mais diversos produtos culturais, viabilizando assim, às vezes pela primeira vez, um reconhecimento destes instrumentos culturais da cidade”, justifica Paula Borges.

A Maratona Cultural conta com patrocínio da Prefeitura Municipal de Florianópolis e Fundação Franklin Cascaes, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura e apoio cultural do Peixe Urbano, Nexxera, Floripa Shopping, Involves e Visto Sistemas.

Serviço

O quê: 5ª Maratona Cultural de Florianópolis

Quando: 25 e 26 de Novembro de 2017

Local: diversos locais da cidade – Programação completa em www.maratonacultural.com

Realização: Instituto Maratona Cultural

Contato: contato@maratonacultural.com / (48) 3204.9221



