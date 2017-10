Florianópolis terá Semana da Rendeira

Uma das figuras mais queridas e uma das tradições mais antigas e características de Florianópolis estarão ainda mais em destaque na próxima semana em Florianópolis. De 16 a 21 de outubro a Prefeitura realiza a Semana da Rendeira.

A programação que inclui oficinas de renda de bilro, exposição sobre esta arte, aulas para crianças, encontro entre as artistas é uma comemoração ao Dia Municipal da Rendeira e do Rendeiro, celebrado em 21 de outubro.

A data é uma homenagem a tantas mulheres e homens que preservam e perpetuam esta tradição secular. Passada de geração a geração, a renda de bilro exige habilidade com as mãos e criatividade para tecer e criar diferentes peças.

Trazida pelos açorianos, a renda de bilro era a atividade preferida das mulheres enquanto esperavam os maridos retornarem das pescas. O que era uma forma também de contribuir financeiramente para a família. Com o tempo a renda virou parte da história da cidade até se tornar patrimônio cultural de Florianópolis.

No entanto, com o passar dos anos, a técnica, geralmente, transmitida de mãe para filha acabou não despertando mais o interesse como antigamente, ficando esta arte vinculada apenas às rendeiras e aos rendeiros mais antigos.

Desta forma, a comemoração do 21 de outubro é uma forma de valorizar esta tradição, mas também de conquistar as novas gerações para tal prática. Por isso serão realizadas oficinas em vários pontos da cidade, inclusive, com crianças por meio do Projeto Mãos que ensinam Mãos.

Também está prevista a abertura na próxima segunda-feira (16), da exposição Entre Rendas e Narrativas que apresentará diferentes trabalhos feitos com renda.

A Semana da Rendeira é uma realização da prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude e da Fundação Franklin Cascaes. A programação completa segue anexa.



Fonte: Floripa News