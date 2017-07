Floripa em Movimento irá percorrer outros bairros da cidade

O Floripa em Movimento – ação da prefeitura que tem o intuito de promover ações de diversão e lazer na cidade – chega agora a outras comunidades da capital. Antes, o evento ocorria apenas aos domingos na Avenida Beira-mar Norte.

Neste sábado a primeira a receber a atividade é a Costeira do Pirajubaé, na área da pista de skate. Assim como na região central, as atrações são todas gratuitas e vão ocorrer das 9h às 17h.

Na área cultural estão previstas apresentações e aula de dança alemã, dança cigana e de zumba. No esporte estão confirmadas atividades como yoga, aula de Tai-chi-chuan, aula de skate, capoeira e quadra de basquete com a participação do Projeto Nós Que Somos Cultura na Cesta que por meio do esporte, mais especificamente o basquete 3×3, que busca transformar a realidade e o futuro das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

Das 9h às 13h, equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) estarão no local para prestar diversas orientações à população sobre, por exemplo, bolsa família e tarifa social. Além disso, a Barbearia Vip irá oferecer gratuitamente cortes de cabelo aos homens.

Para animar a garotada, apresentação de palhaços e brinquedos infláveis. A música está garantida com a presença de DJs e do projeto Sounds in da City que, na Avenida Beira-mar, está atraindo uma verdadeira multidão e dando um novo clima aos domingos da capital. Na Costeira também terão food trucks e feira de artesanato.

Segundo o secretário Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Márcio Alves, a intenção sempre foi levar o evento para mais regiões da cidade. Vontade reforçada pela solicitação das comunidades.

“Este será o primeiro Floripa em Movimento Itinerante, mas outros já estão sendo programados. Até o fim do ano outras 11 comunidades devem receber o evento”. A ideia é que o Floripa em Movimento ocorra a cada quinze dias em comunidades e regiões diferentes de Florianópolis.

O Floripa em Movimento Itinerante vai ocorrer sempre aos sábados, de forma paralela ao evento de domingo na Avenida Beira-mar Norte.



Fonte: Floripa News