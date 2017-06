Floripa: Novos achados arqueológicos

Novos achados arqueológicos em Florianópolis

A Ilha de Santa Catarina possui muitos sítios arqueológicos já catalogados pelo IPHAN. Em geral, são sambaquis, gravuras nas rochas e as chamadas oficinas líticas ou oficinas dos brunidores (que são locais específicos nos costões onde os povos primitivos afiavam ou amolavam suas ferramentas e armas de caça e pesca). Recentemente a equipe de aventureiros da CP. Adventure, liderados por Adriano Besen, fizeram sem querer, algumas descobertas arqueológicas na ilha. “Ao se aventurar pelos costões que circundam Florianópolis, geralmente explorando em busca de um bom lugar para praticar escalada em rocha ou fazer um divertido rapel, começamos a notar sob nossos pés oficinas líticas, sambaquis e até o que parece ser pintura rupestre em uma pedra. Tudo foi cuidadosamente fotografado e o IPHAN, devidamente avisado”. Relata Adriano. Desde então a CP. Adventure vem fotografando e catalogando esses achados arqueológicos pelos costões rochosos de todas as praias de Floripa. Esses relatos e fotos dos possíveis novos achados arqueológicos foram enviados para o IPHAN. Sobre os achados, o IPHAN, através da arqueóloga Gabriela Oppitz, em nota parabenizou o aventureiro Adriano Besen pelo respeito dado e o trabalho em prol da arqueologia da ilha. Analisando as fotos, a arqueóloga imediatamente identificou que algumas das evidências que foram encontradas não estão contabilizadas no cadastro dos sítios já catalogados existentes na ilha, ou seja, não foram vistas pelos arqueólogos que cadastraram esses sítios anteriormente; então é provável que no futuro, o IPHAN solicitará o agendamento de um dia para registrá-las in loco e acrescentá-las ao cadastro desses sítios. No entanto, esse cadastro ainda pode demorar um pouco, pois são muitas as demandas do IPHAN (licenciamento ambiental, vistorias para atendimento de denúncias, reuniões, projetos específicos, etc.) esse tipo de vistoria acaba ficando no fim da lista de prioridades. Essas novas evidências encontradas pela CP. Adventure foram nas praias de Ponta das Canas, Canasvieiras, Lagoinha (do norte) e em Canajurê (pequena praia entre Canasvieiras e Jurerê). A ilha ainda tem muita história pra contar. A equipe da CP. Adventure segue explorando e já se colocou a disposição do IPHAN para auxiliar no cadastro dessas interessantes marcas deixadas pelos antigos habitantes de Floripa.



Fonte: floripanews