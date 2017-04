"Fomos bem mais intensos, não conseguimos deixar o Avaí jogar", diz Márcio Goiano após empate

<p>O técnico do Figueirense, Márcio Goiano, foi bastante claro com relação a sua avaliação do clássico. O comandante alvinegro elogiou a postura do time durante a partida. <br></p><p>— Fomos bem mais agressivos, não conseguimos deixar o Avaí jogar, no sentido de pressão. A atuação surgiu de algumas situações que nós trabalhamos com os atletas. Foi um volume bom, vários chutes no gol. Fiquei satisfeito com a vontade e entrega dos atletas</p><p>O treinador, entretanto, reconheceu o crescimento do Avaí no segundo tempo, atestando a qualidade do adversário: <br><br>— Na etapa final, lógico que a gente tentou com o mesmo volume, a mesma intenção, mas estávamos enfrentando uma boa equipe, que esperava o erro do adversário e o Avaí acabou chegando. Se colocar o resultado em si, houve aplicação, daquilo que a torcida gosta, e foi isso que aconteceu. Somamos um ponto importante para nós. </p><p>As mudanças na escalação também foram tema de análise após o confronto. O reforço no lado direito foi o ponto que mais agradou Goiano durante a partida: </p><p>— Neste sentido, ficamos com uma ataque rapidíssimo, o Dudu foi bem, ele é rápido, tinha o Elias no lado contrário e foi mais ou menos isso que a gente queria. O meio de campo também ficou compacto, não deixamos o Marquinhos criar, era o que queríamos. <br><br>Mas a boa atuação mostrou também a fragilidade da equipe em outros momentos. Márcio Goiano lamentou que a entrega no clássico não ocorreu em outros jogos e pediu que a aplicação se repita nas partidas que faltam:</p><p>— É mostrar para eles que a disposição, a vibração, temos mais dois jogos decisivos. É mostrar isso, tem que ser a mesma intensidade, a mesma entrega, pois são pontos que necessitamos e é preciso ter tranquilidade.</p><p><b>Leia mais:<br> <br> </b> <b>Em clássico movimentado, Avaí e Figueirense empatam sem gols</b> <b><br><br></b> <b>Figueirense destaca entrega e pede clima de decisão em próximos jogos</b> <b><br></b></p><p><b> Confira a classificação do Campeonato Catarinense <br><br></b> <b>Jogadores do Avaí ressaltam chance matemática por título do 2º turno</b> <b><br></b></p><p><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense