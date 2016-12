'Food Park Carioca' é uma boa opção de diversão na Tijuca

O Dia

– No palco, shows de bandas de rock, MPB, rap, pop, metal, blues, samba, reggae e muitos outros gêneros musicais –

Rio – Dezembro é o mês oficial da confraternização. Durante o fim de ano, uma boa opção de diversão são os happy hours após o expediente no Food Park Carioca. Afinal, são muitos os que continuam trabalhando neste período. O parque funciona hoje, mas amanhã e domingo estará fechado.

Todas as terças, quartas e quintas, de 17h às 20h, os beer trucks Biergarten Tap House, Mistura Clássica Tap, Don Lúpulo e The Drunk Trunk preparam promoções especiais. Ao pagar por 300 ml, o cliente recebe 500 ml. São 26 torneiras jorrando os melhores chopes artesanais. Às quartas e quintas-feiras, de 18h às 20h, o bar do park ainda oferece dose dupla de cerveja.

Apesar do clima festeiro, o Food Park Carioca também é o lugar ideal para ir na companhia das crianças. Para as férias escolares, o park estendeu o horário de funcionamento do Kids Place. O espaço reservado para as os pequenos, que agora funciona de terça a domingo, está instalado em uma área totalmente coberta. O ambiente com cama elástica, escorrega, mesa de massinha, entre outras atividades, proporciona diversão, conforto e segurança para pais e filhos.

Com apresentações diárias e gratuitas, o park exibe diversidade musical e eclética. No palco, shows de bandas de rock, MPB, rap, pop, metal, blues, samba, reggae e muitos outros gêneros musicais.

FOOD PARK CARIOCA TIJUCA. Rua Mariz e Barros 1.037, estacionamento do Extra, Tijuca. De ter a qui, de 17h às 23h. Sex e sáb, de 15h à meia-noite. Dom, de 15h às 23h. www.foodparkcarioca.com

Fonte: O Dia