Ford Ka em ritmo de aventura

Não é de hoje o investimento das montadoras em carros urbanos com apelo aventureiro. O público gosta de ser visto com um visual descolado, jovial e o carro ajuda muito nesse conceito. Porém, nada de enfrentar trilhas ou terrenos sem aderência. O risco de atolar é grande.

A Ford não está alheia a essa tendência. No Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro do ano passado, mostrou uma versão especial do Ka, o Trail. E, agora, chegou a vez de revelar todos os detalhes para os jornalistas, durante test-drive no Guarujá, famosa praia do estado de São Paulo.

Versão do carro tem suspensão reforçada, pneus de uso misto de 15 polegadas e altura do solo levemente ampliada em 31 milímetros, agora com um total de 200mm; mas não esqueça que não é um carro 4×4

Disponível nas versões 1.0 e 1.5 litros, o novo hatch aventureiro urbano tem preço a partir de R$47.690. Além de suspensão elevada e reforçada, o Ka Trail tem entre os seus diferenciais rodas de liga leve e pneus de uso misto de 15 polegadas, faixas esportivas nas laterais e traseira, rack de teto, molduras nas caixas de rodas, faróis de neblina, maçanetas e retrovisores na cor cinza Londres, apliques nos para-choques e lanternas traseiras fumê.

A cabine vem com bancos especiais de couro sintético e tecido, pedais de alumínio, soleira protetora na porta e tapetes personalizados.

Como os demais modelos da linha, a nova versão vem de série com ar-condicionado, direção elétrica, travas elétricas, vidros elétricos dianteiros, abertura elétrica do porta-malas e direção com ajuste de altura. Tem ainda som MyConnection com comando de voz e Bluetooth, compartimento para o celular no painel MyFord Dock, banco traseiro bipartido (60/40) e cinto de segurança de três pontos e apoio de cabeça para os cinco ocupantes.

"O Ka Trail chega com uma oferta robusta de produto, conteúdo e preço no segmento de utilitários aventureiros, uma tendência que vem crescendo no Brasil e estava carente de uma opção mais acessível. Ele combina uma série de vantagens para quem deseja um carro personalizado versátil, moderno e acessível", afirma Fernando Pfeiffer, gerente de Marketing de Produto da Ford. "Ele reúne todas as qualidades já consagradas do Ford Ka no uso urbano do dia a dia, com uma capacidade maior para a aventura e o uso fora de estrada no lazer. É um carro de atitude com uma proposta de mercado e valor atraente", completa.

Por dentro, bom espaço para cinco ocupantes e visual descolado com bancos em couro sintético e tecido

O desempenho do Ka Trail foi testado na cidade litorânea paulista com a sua opção mais atraente de motor: o 1.0 TiVCT Flex de três cilindros, de 85 cv. A outra opção é o 1.5 Sigma Flex, de 110 cv, ambos com a tecnologia eletrônica Easy Start que dispensa tanquinho adicional para partida rápida com etanol e vários aprimoramentos para a redução de atrito e eficiência, com padrão A de economia de combustível aferido pelo Conpet/Inmetro.

Visão do condutor é boa na dianteira e na traseira; painel e console têm design moderno; câmbio é manual

Com a nova suspensão, ele entrega atributos reais de desempenho para uso fora de estrada leve. A altura do solo ampliada em 31 mm (para 200 mm) aumenta a sua capacidade de imersão e de superar obstáculos, junto com os pneus Pirelli ATR 185/65 R15, de uso misto – 50% em estrada e 50% fora de estrada -, que rodam bem tanto no asfalto como na lama. Mas, não exagere na trilha.

As modificações na suspensão incluem novas molas e amortecedores dianteiros e traseiros, barra estabilizadora dianteira maior, eixo traseiro mais rígido e novos coxins do motor com amortecimento hidráulico. Os amortecedores cresceram em tamanho e carga para melhorar o isolamento de impactos e asperezas. Os freios ABS também foram recalibrados e recertificados, assim como a direção elétrica.

Ficha técnica

Motor: 1.0 l 3 cilindros flex/1.5 l, 4 cilindros flex

Potência: 85 cv/110 cv

Transmissão: manual, cinco velocidades

Direção: elétrica

Rodas: liga leve 15"

Pneus: uso misto (50% cidade/50% estrada)

Preço: a partir de R$ 47.690

Fonte: Ford

Fonte: diariodonordeste